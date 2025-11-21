Тайны супермаркета: какие яйца лучше оставить на полке, даже с щедрой скидкой

Выбор качественных яиц в магазине на первый взгляд кажется несложной задачей, но поверьте — там скрыто множество нюансов.

«Глаза боятся – руки делают»﻿ — этот принцип особенно актуален при покупке такого простого продукта, как яйца.

Срок годности: цифры, которые говорят правду

Первое, на что стоит обратить внимание — срок годности. Он указывается на упаковке и варьируется в зависимости от условий хранения.

При температуре от 0 до +20°C яйца сохраняют свежесть около 25 дней, а в холодильнике при температуре от 0 до -2°C — до 90 дней.

Но ключевым условием является именно соблюдение температуры, упаковка и правильное хранение — тупым концом вверх, чтобы желток дольше оставался целым и не контактировал со скорлупой.

Некоторые производители, к сожалению, не указывают точную дату, а только пишут «лучше употребить до…», что усложняет выбор. В этом случае полезно смотреть дату производства, которая обычно штампуется на яйце или упаковке.﻿

Категория и размер: больше, чем просто цифры

Внимание к категории и размеру яиц также важно. Цена зависит от веса яйца: чем больше яйцо, тем выше категория и стоимость. Есть несколько стандартных категорий — от маленьких (до 35 грамм) до крупных (свыше 65 грамм).

Часто встречается недобросовестная практика фасовки яиц разного размера в одну упаковку, что плохо сказывается на восприятии покупателя и качестве продукта.

Дополнительный совет — обязательная инспекция содержимого упаковки. Скорлупа должна быть чистой, без трещин, пятен и сколов — наличие повреждений говорит о возможном проникновении бактерий, а значит — продукт уже не свежий и опасный.

Цвет скорлупы не влияет на качество и питательные свойства — белые, коричневые и кремовые яйца могут быть одинаково хорошими.

Как проверить свежесть яиц в домашних условиях: простые методы

Домашний способ проверки свежести — погрузить яйцо в воду: свежее ляжет горизонтально на дно, менее свежее всплывет тупым концом вверх, а полностью всплывающее лучше сразу выбросить.

Этот метод основан на том, что со временем внутрь яйца проникает воздух, повышая его плавучесть. Также можно слегка потрясти яйцо: свежие не издают бульканья.

Еще важно учитывать репутацию производителя. Покупайть яйца лучше в крупных магазинах с хорошим контролем качества и у проверенных фермеров. В отличие от частных рынков, где зачастую отсутствуют сертификаты и гарантии безопасности.

Подводя итог, можно выделить главные правила выбора яиц в магазине:

Срок годности и дата производства должны быть четко указаны;

Яйца должны быть одного размера в упаковке, без повреждений;

Хранение в правильных условиях — холодильник, тупым концом вверх;

Свежесть можно проверить водой и звуками внутри яйца;

Цвет скорлупы значения не имеет;

Отдавайте предпочтение проверенным производителям.

«Осмотрите яйца — не должно быть сколов, трещин и больших загрязнений. Цвет и шероховатости не влияют на качество»,﻿ — советуют специалисты.

Подойти к выбору ответственно — значит обезопасить себя от пищевых рисков и получить действительно качественный продукт для еды.