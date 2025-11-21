Городовой / Город / Бальзак, Моне и мост Эйфеля: как побывать во Франции, не выезжая из Петербурга
Бальзак, Моне и мост Эйфеля: как побывать во Франции, не выезжая из Петербурга

Опубликовано: 21 ноября 2025 11:00
Франция в Петербурге
globallookpress/Aleksey Smyshlyaev

5 адресов, пропитанных духом Парижа.

Архитектура Санкт-Петербурга, этого «окна в Европу», хранит отпечатки множества культур. Среди них особое место занимает французская — тонкая, изящная, оказавшая значительное влияние на облик города.

Искусство Франции в Главном штабе

Прогулка по французскому Петербургу логично начать с искусства, а именно — с коллекции Главного штаба Эрмитажа.

Здесь собраны работы французских импрессионистов и постимпрессионистов, чьё творчество в конце XIX — начале XX века казалось многим современникам «смелым и непонятным, даже безобразным».

Коллекционеры Михаил и Иван Морозовы, а также Сергей Щукин, в то время собирали картины Клода Моне, Поля Гогена, Винсента Ван Гога, вдохновляясь новаторством французского искусства.

Нельзя не упомянуть и знаменитые «Танец» и «Музыку» Анри Матисса — яркое воплощение смелости и экспрессии.

Летний сад: от Версаля до Петербурга

Летний сад, несмотря на свою кажущуюся самобытность, также имеет глубокие французские корни. Часть его облика принадлежит Жану-Батисту Леблону — архитектору, ученику самого Андре Ленотра, создавшего знаменитые сады в Версале.

Приехав в Петербург в 1716 году, Леблон преобразил уже существующий сад, добавив элементы, характерные для французских парков: гроты, лабиринты и «фонтаны-шутихи».

Эти «затеи», призванные удивлять и развлекать, создавали атмосферу, близкую к версальскому великолепию. Хотя последствия разрушительного наводнения 1777 года изменили первоначальный облик, дух французского паркового искусства остался.

Дом Оноре де Бальзака: встреча в России

Один из самых ярких французских писателей, Оноре де Бальзак, оставил свой след в Петербурге. В 1843 году он останавливался в доме на Миллионной улице, 16.

Этот визит был продиктован личными чувствами — писатель приезжал ради своей возлюбленной Эвелины Ганской. Петербург произвёл на Бальзака сильное впечатление, несмотря на не слишком радушный приём императора Николая I.

Среди поклонников его таланта оказался и молодой Фёдор Достоевский, который, вдохновившись творчеством француза, немедленно приступил к переводу романа «Евгения Гранде» на русский язык.

Троицкий мост: символ франко-русского союза

Современный Троицкий мост, соединяющий Петроградскую сторону с центром города, является tangible evidence (доказательством) франко-русского сотрудничества. Его строительством занималась французская компания «Батиньоль».

Интересно, что проект фирмы Гюстава Эйфеля также участвовал в конкурсе и даже получил первую премию, хотя в итоге и не был реализован.

Церемония закладки моста в 1897 году с участием императора Николая II и французского президента Феликса Фора символически скрепила франко-русский союз, став ответным визитом на закладку моста Александра III в Париже годом ранее.

Храм Лурдской Божией Матери: французская община в сердце города

В 1909 году для французской общины Санкт-Петербурга был построен Храм Лурдской Божией Матери, расположенный в Ковенском переулке, 7.

Его название связано с почитаемой в Католической церкви Богоматерью Лурдской, статуя которой украшала часовню, предшествовавшую появлению храма.

Архитектор Леонтий Бенуа, столкнувшись с нехваткой материала, использовал оставшийся после строительства Троицкого моста гранит, что придало зданию уникальный вид.

Впоследствии, в 1960-е годы, храм посетил президент Франции генерал Шарль де Голль, подчеркнув его значение для французского сообщества.

Автор:
Ксения Пронина
Город
