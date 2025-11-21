Возрождение Апраксина двора начинается: Смольный одобрил проект, но пока лишь для двух корпусов на Садовой

Власти Санкт-Петербурга одобрили проект реставрации двух корпусов Апраксина двора на Садовой улице, дома 28-30. После восстановления эти здания планируется использовать в качестве торгового комплекса.
Данному проекту дали положительную оценку в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.
В рамках работ предполагается восстановить фасады корпусов с сохранением архитектурных особенностей исторического комплекса.
Также запланировано вернуть пассаж — проход между зданиями, который накроют стеклянной крышей, а по фасадам появятся металлические навесы на чугунных колоннах.
Дверные и оконные проемы также будут приведены в соответствие с историческим обликом. Проект предусматривает благоустройство окружающей территории и обновление инженерных систем. Реализация этих мероприятий ляжет на инвестора.
Ранее представители городской администрации отмечали, что вопрос незаконной торговли на территории Апраксина двора до сих пор остается нерешённым.