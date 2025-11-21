Городовой / Город / Возрождение Апраксина двора начинается: Смольный одобрил проект, но пока лишь для двух корпусов на Садовой
Возрождение Апраксина двора начинается: Смольный одобрил проект, но пока лишь для двух корпусов на Садовой

Опубликовано: 21 ноября 2025 10:15
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru

Инвестор намерен отреставрировать объекты и преобразовать их в торговый центр.

Власти Санкт-Петербурга одобрили проект реставрации двух корпусов Апраксина двора на Садовой улице, дома 28-30. После восстановления эти здания планируется использовать в качестве торгового комплекса.

Данному проекту дали положительную оценку в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

В рамках работ предполагается восстановить фасады корпусов с сохранением архитектурных особенностей исторического комплекса.

Также запланировано вернуть пассаж — проход между зданиями, который накроют стеклянной крышей, а по фасадам появятся металлические навесы на чугунных колоннах.

Дверные и оконные проемы также будут приведены в соответствие с историческим обликом. Проект предусматривает благоустройство окружающей территории и обновление инженерных систем. Реализация этих мероприятий ляжет на инвестора.

Ранее представители городской администрации отмечали, что вопрос незаконной торговли на территории Апраксина двора до сих пор остается нерешённым.

Автор:
Юлия Аликова
Город
