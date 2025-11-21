Почти шесть миллиардов накапали: долг петербуржцев за капремонт перевалил за 5,9 млрд рублей

Сумма задолженности жителей Санкт-Петербурга перед Фондом капитального ремонта достигла 5,9 миллиарда рублей.
Число лицевых счетов, по которым зафиксированы просроченные платежи, на сегодняшний день составляет 640 тысяч. Об этом сообщили представители Жилищного комитета города.
Фонд капитального ремонта с 20 ноября начинает оповещать граждан о наличии долга по платежам с помощью смс и телефонных звонков.
Чиновники ещё раз напомнили, что внесение средств на капитальный ремонт установлено законом, а именно положениями статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации.
В пресс-службе отметили:
"Своевременное погашение задолженности — это возможность избежать судебного разбирательства и дополнительных финансовых затрат, таких как уплата государственной пошлины и исполнительского сбора".
Такую позицию высказали представители ведомства.
Также там разъяснили, что срыв сроков оплаты влияет на весь жилой фонд:
"Несвоевременная оплата взносов лишает многие дома своевременного ремонта".
