В России маникюр взлетел в цене, а экономия — под рукой: как не переплачивать за «ноготочки»

Опытный мастер маникюра рассказала о практических советах по уходу за ногтями и особенностях работы в индустрии.

Цены на маникюр в московских салонах в ноябре выросли примерно на треть — такое изменение подтвердили и частные мастера, и крупные студии.

Сейчас стойкий маникюр в эконом-классе обойдется минимум в 1,8–3,8 тысячи рублей, а стандартные услуги в среднем сегменте стартуют с 4 тысяч и доходят до 6 тысяч рублей без учета дополнительных услуг.

Так называемые комплексные услуги перестали быть исключительной прерогативой премиальных салонов и предлагаются во многих заведениях за 8–12 тысяч рублей, что теперь считается типичной ценой для столицы.

Эксперт в области маникюра Мария Хидирбекова объяснила, как формируется итоговая сумма, которую платит клиент.

Примерно четверть или треть затрат уходит на материалы: сюда входят как одноразовые инструменты и салфетки, так и гель-лаки, обезжириватель, праймер. По ее словам, расходники профессионального класса могут стоить в несколько раз дороже обычных — разница в качестве, подчеркнула эксперт, заметна визуально.

Значительную часть расходов составляют траты на технику и её регулярное обновление. Для работы необходимы лампы, аппараты, набор фрез и пылесос, причем даже стартовый комплект обходится мастеру в сумму от 80 до 200 тысяч рублей.

Дополнительно приходится учитывать износ оборудования, коммунальные платежи за работу на дому, расходы на мебель — всё это также отражается на стоимости процедуры.

«Налоги могут «съедать» от 10 до 15 процентов стоимости для тех, кто работает официально», — отметила Хидирбекова в интервью «7 Дней».

Постоянное профессиональное обучение мастера стоит от 30 до 150 тысяч за один курс и составляет до 10 процентов от общей суммы, вложенной в дело.

Чистая прибыль составляет примерно ту же долю — обычно это от 10 до 15 процентов от всей суммы, которую платит клиент.

Если стоимость услуги значительно ниже 1000 рублей, это может означать, что мастер работает без регистрации или сильно экономит практически на всём.

Желающим сэкономить, не рискуя здоровьем, рекомендуется отказаться от сложных элементов дизайна, например художественной росписи, френча или объемных рисунков. Всё это требует времени, соответственно увеличивает цену услуги.

Как подчёркивает эксперт, сложные технологии напрямую связаны с затратами времени мастера, а значит, и с оплатой.

Второй совет Хидирбековой — не поддаваться на заманчивые названия новых процедур. Часто за ними скрывается стандартный набор базовых услуг с одной дополнительной сывороткой или обработкой.

По словам эксперта, выбирать стоит профессионала по его работам и рекомендациям, а не по престижу салона.

