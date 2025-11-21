Затерянные в километрах: почему Новосаратовка стала градостроительной авантюрой Петербурга, обреченной на провал

Всего в пятнадцати километрах от исторического центра Санкт-Петербурга, на правом берегу Невы, разворачивается одна из самых амбициозных и противоречивых градостроительных авантюр современного Петербурга.

Новосаратовка — проект города-спутника, призванный вместить четыреста тысяч человек, с общей площадью застройки, превышающей пять с половиной миллионов квадратных метров.

Для сравнения, это сопоставимо с населением двух Великих Новгородов или одного Иваново. Девелоперы, включая Setl City, группу «Самолет» и ГК «ЦДС», уже начали реализацию масштабных проектов — «Город звезд», «Южная Нева», «Город Первых» и другие.

Однако за грандиозными планами и рекламными обещаниями скрывается суровая реальность: Новосаратовка рискует стать и уже становится очередным «спальным муравейником», обреченным на транспортный коллапс уже в момент заселения первых жителей.

Вакуум в километре от КАД

Основная проблема Новосаратовки кроется в её слабой связи с Петербургом. Единственная дорога, соединяющая район с городом, ведёт через Октябрьскую набережную.

Эта артерия уже сейчас испытывает колоссальные перегрузки, заторы на ней — обыденное явление, а в час пик ситуация становится критической: дорога до моста Александра Невского может занять минимум полтора часа.

Альтернативные варианты — Володарский мост или КАД — также перегружены в часы пик.

Общественный транспорт представлен крайне скудно. Автобусный маршрут №476 следует до станции метро «Ломоносовская», но не заходит вглубь района.

От ближайших домов до остановки идти около шести минут, от более отдалённых — пока невозможно, так как дороги там просто нет. Существует всего один маршрут, заезжающий вглубь Новосаратовки с конечной у ЖК «Город первых».

Однако интервал движения в пятнадцать минут уже недостаточен для текущей ситуации, не говоря о будущих перспективах. Ближайшая железнодорожная линия проходит через Невский лесопарк (Волховстроевское направление ОЖД), отличающееся нечастым движением электричек.

Другая линия расположена за Невой.

Что планируется?

Реализуемых транспортных проектов на данный момент крайне мало. Один из них — первый этап автомобильной дороги «Колтуши-Новосаратовка» протяжённостью 1,15 километра.

Компания Setl Group активно ведёт строительство этой двухполосной магистрали, призванной соединить трассу «Петербург — завод им. Свердлова — Всеволожск» с новыми жилыми районами.

Завершение первого этапа запланировано на конец 2025 года.

Изначальный проект трамвайной линии от Новосаратовки до станции метро «Ломоносовская» не имеет перспектив реализации.

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) было готово, но правительство Санкт-Петербурга не готово участвовать в финансировании строительства не на своей территории, которое оценивалось в 17,9 миллиарда рублей.

Здесь налицо проблемы как отсутствия стратегического транспортного планирования, так и межрегионального сотрудничества.

В качестве альтернативы Смольный предложил проработать вариант трамвайной линии до станции метро «Рыбацкое» со строительством нового мостового перехода через Неву.

Однако на данный момент даже не принято решение о финансировании ТЭО для этого проекта, что делает его крайне неопределённым.

Станция в генплане, но сроков нет

Станция метро в Новосаратовке была включена в проект нового Генерального плана Свердловского городского поселения. Планировалось, что она станет частью продолжения Правобережной (оранжевой) линии метрополитена и расположится на севере застраиваемой территории, недалеко от КАД.

Однако на ближайшую перспективу до 2030 года станция метро в Новосаратовке в планах развития метрополитена не значится.

Ключевая проблема — вопрос финансирования. Ещё в 2013 году правительство Санкт-Петербурга объявило конкурс на проектирование участка от «Улицы Дыбенко» до станции «Юго-Восточная» в Новосаратовке, который позже был отменён.

Возник правовой и финансовый тупик: строительство должна была вести компания «Метрострой», контрольный пакет акций которой принадлежит администрации Петербурга, что предполагало финансирование из городского бюджета.

Однако сами станции («Кудрово» и «Юго-Восточная») расположены на территории Ленобласти, и логично было бы ожидать софинансирования и от областных властей.

В результате ни одна из сторон не брала на себя полноценные финансовые обязательства, рассчитывая на помощь федерального бюджета или государственно-частное партнёрство. На сегодняшний день ситуация не сдвинулась с мёртвой точки.

Власти больше не дают обещаний по срокам строительства, и этот проект рассматривается как долгосрочный и дорогостоящий.

Экзотический транспорт

Проект пассажирской канатной дороги между Новосаратовкой и станцией метро «Рыбацкое» находится в активной стадии проработки властями Ленобласти. Это рассматривается как стратегическое и быстрореализуемое решение острой транспортной проблемы нового района-спутника.

Власти региона видят в этом проекте несколько ключевых преимуществ по сравнению с традиционными видами транспорта: быстрая реализация проекта — за 18-24 месяцев, а ориентировочная стоимость составит 600-800 миллионов рублей за километр.

Это в несколько раз дешевле, чем строительство моста или трамвайной линии. Система сможет перевозить до 10 000 пассажиров в час в каждом направлении, что сопоставимо с пропускной способностью трамвайной линии.

Однако будет ли этого достаточно для 400 тысяч жителей? Скорее всего, конечно, нет.

Однако время в пути между Новосаратовкой и «Рыбацким» составит всего около пяти минут. Это позволит пассажирам экономить до 50 минут в день по сравнению с поездкой на наземном транспорте. Время в пути составит около 5 минут.

К данному проекту ещё предстоит вернуться. Но уже сейчас можно отметить проблемы, которые так и не дают начать воплощать проект. Одна из них — это необходимость согласований между регионами проработки архитектурного облика.

Точные сроки начала строительства будут объявлены после завершения всех процедур, а когда закончатся они — большой вопрос.

И что же делать?

Идеальным, хотя и наиболее дорогим и отдалённым по срокам, решением стало бы, конечно, строительство станции метрополитена.

Причём не одной, а минимум трёх и не на Правобережной линии, а на новой линии, которая дальше шла бы вдоль Октябрьской Набережной/Дальневосточного проспекта в центр Петербурга.

Это не только решило бы проблему сообщения с городом, но и стимулировало бы развитие собственной инфраструктуры, превращая Новосаратовку из спального района в полноценный город-спутник.

Однако, учитывая колоссальную стоимость и сроки, такой проект фактически невозможен в нынешних условиях.

Более реалистичной и эффективной альтернативой «тяжёлого» рельсового транспорта выглядит продление и электрификация железнодорожной ветки от «Уткиной Заводи» с организацией движения городских электропоездов.

Этот формат позволил бы запустить тактовые маршруты от Новосаратовки до Ладожского вокзала и до других станций железнодорожного узла, обеспечив связь района с ключевыми транспортными узлами всего города.

Преимущество в использовании существующей инфраструктуры — более низкая стоимость и короткие сроки реализации.

Помимо этого, не только жители Новосаратовки, но и проживающие в новых домах в районе той же Уткиной Заводи, Русановки и даже Кудрово смогли бы пользоваться этой электричкой.

Параллельно, для получения быстрого эффекта, необходимо развивать наземный рельсовый транспорт. Речь идёт о создании трамвайного периметра внутри Новосаратовки с двумя вылетными магистралями.

Одна линия могла бы уйти на север, к станциям метро «Дыбенко» или «Ломоносовская», а вторая, ключевая, — на запад, через трамвайно-автомобильный мост к «Рыбацкому», который рано или поздно всё равно придётся построить.

В качестве дополнительной, а не основной меры, стоит рассмотреть запуск водного транспорта.

Скоростные «речные трамвайчики» от причалов в Новосаратовке до центральных набережных или других точек не решат проблему ежедневных трудовых поездок из-за сезонности, но повысят привлекательность района и дадут жителям приятную альтернативу для поездок в центр в летнее время.

На взгляд экспертов, только такая многоуровневая система может предотвратить транспортный коллапс и дать будущее огромному району.

Проблема Новосаратовки — не проблема одной Новосаратовки

Сложившаяся в Новосаратовке транспортная ситуация не является случайностью или временной трудностью. Это прямое следствие системной ошибки в планировании территориального развития и отсутствия реального межрегионального сотрудничества.

Проекты метро и трамвая десятилетиями остаются на бумаге исключительно из-за финансовых споров между Петербургом и Ленобластью. Право на доступную транспортную инфраструктуру — это базовое право граждан, которое должно обеспечиваться вне зависимости от административных границ.

Создание полноценной транспортной системы для нового города-спутника требует консолидированных усилий обоих субъектов Федерации.

Однако на сегодняшний день наблюдается обратное — проекты, имеющие стратегическое значение для всего региона, годами не могут выйти из стадии обсуждения из-за межведомственных барьеров.

До тех пор, пока Петербург и Ленинградская область будут существовать как два разных мира, разделённые административными барьерами, проблемы типа новосаратовской будут возникать снова и снова.

Речь идёт не просто о строительстве трамвая или метро, а о необходимости принципиально нового качества управления, ориентированного на интересы жителей всей агломерации, а не отдельных чиновничьих аппаратов.