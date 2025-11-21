Не поездом единым: почтовый сервис на вокзалах Октябрьской железной дороги привлекает внимание

С начала января по конец октября услугой «Экспресс-доставка», предлагаемой на вокзалах Октябрьской железной дороги, воспользовались свыше 11,8 тысячи человек, сообщает 78.ru.
Этот способ позволяет отправлять или получать посылки посредством пассажирских поездов внутри страны. Как частные клиенты, так и организации активно пользуются подобной возможностью.
Наибольшее количество обработанных отправлений было зафиксировано на Ладожском вокзале в Санкт-Петербурге — здесь оформили 3,3 тысячи почтовых операций. В Петрозаводске данный показатель составил 2,4 тысячи. Это были самые востребованные пункты на данном направлении.
«Экспресс-доставка» даёт возможность передавать и получать грузы, масса которых не превышает десяти килограммов. Сумма сторон таких отправлений ограничена 150 сантиметрами.
Персональное сопровождение для посылки не требуется, забор и выдача осуществляются сотрудниками железнодорожных терминалов.
Ранее стало известно о запуске первого двухэтажного поезда, соединяющего Брянск и Санкт-Петербург. Нововведение расширяет транспортные возможности жителей регионов.