Городовой / Город / Не поездом единым: почтовый сервис на вокзалах Октябрьской железной дороги привлекает внимание
Не поездом единым: почтовый сервис на вокзалах Октябрьской железной дороги привлекает внимание

Опубликовано: 21 ноября 2025 09:30
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Ладожский вокзал признан самым загруженным железнодорожным узлом в Петербурге.

С начала января по конец октября услугой «Экспресс-доставка», предлагаемой на вокзалах Октябрьской железной дороги, воспользовались свыше 11,8 тысячи человек, сообщает 78.ru.

Этот способ позволяет отправлять или получать посылки посредством пассажирских поездов внутри страны. Как частные клиенты, так и организации активно пользуются подобной возможностью.

Наибольшее количество обработанных отправлений было зафиксировано на Ладожском вокзале в Санкт-Петербурге — здесь оформили 3,3 тысячи почтовых операций. В Петрозаводске данный показатель составил 2,4 тысячи. Это были самые востребованные пункты на данном направлении.

«Экспресс-доставка» даёт возможность передавать и получать грузы, масса которых не превышает десяти килограммов. Сумма сторон таких отправлений ограничена 150 сантиметрами.

Персональное сопровождение для посылки не требуется, забор и выдача осуществляются сотрудниками железнодорожных терминалов.

Автор:
Юлия Аликова
Город
