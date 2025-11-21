Три Императора ели из его рук: история легендарного француза, который покорил Петербург изысками

В Петербурге, городе, где история переплетается с изысканной кухней, особое место занимает история французского повара Жана-Пьера Кюба.

Его карьерный путь — это иллюстрация того, как талант и амбиции могут привести к вершинам, даже в чужой стране, и как «стены помнят» отголоски прошлого, в данном случае — ароматы изысканных блюд, подаваемых трём российским императорам.

Парижское начало и царское приглашение

Всё началось в Париже, в ресторане «Английское кафе», где состоялся обед, собравший ключевых фигур европейской политики: русского императора Александра II, французского императора Наполеона III и короля Пруссии Фридриха Вильгельма IV.

Шеф-поваром этого знаменательного обеда был А. Деглер. Императору Александру II настолько понравилась трапеза, что он предложил Деглеру переехать в Петербург.

Однако Деглер не смог принять предложение, но дал императору рекомендацию своего коллеги — Жана-Пьера Кюба.

Кюба, родившийся на юге Франции в семье повара и учившийся у того самого Дюглера, недолго думая, согласился и отправился в Россию. Он начал свою службу при Александре II, а затем продолжил её при его сыне, императоре Александре III.

Масштабные банкеты и личное покровительство

Под руководством Кюба были организованы поистине грандиозные обеды и фуршеты.

Среди самых значимых мероприятий — ужин на 400 человек по случаю свадьбы великой княжны Анастасии Михайловны, племянницы Александра II, холодный фуршет для бала в пользу вдов и сирот, а также масштабный фуршет для Красного Креста, собравший 2500 человек.

Во время его службы у повара родился сын, которому в честь монарха было дано имя Александр. Сам император Александр II стал крёстным отцом мальчика.

«Кафе де Пари»: возрождение и взлёт

В 1883 году Кюба вернулся на родину, во Францию, где, вероятно, накопив значительный капитал, попытался открыть собственную винодельню. Однако это предприятие не увенчалось успехом, и в 1887 году он вновь возвращается в Россию.

Здесь он приобретает «Кафе де Пари», или «Парижское кафе», расположенное на втором этаже дома №16 по Большой Морской улице.

Заведение мгновенно обрело популярность. Это было связано не только с великолепной кухней, но и с личностью самого хозяина — француза, некогда служившего при императорском дворе.

Дела пошли настолько успешно, что Кюба открыл также несколько продуктовых лавок.

«Стены помнят»: свидетели истории

О востребованности его заведений можно судить по письму Антона Чехова, который писал жене:

«Милый мой дусик, у нас в Ялте торжество: открылся магазин Кюба, настоящего петербургского Кюба… Там оказалась чудесная икра, громадные оливки, колбаса, которую делает сам Кюба, балык, ветчина, бисквиты, грибы…»

Среди посетителей ресторана были выдающиеся личности своего времени: министр финансов Сергей Витте, министр внутренних дел Пётр Столыпин, писатель Иван Бунин, балерина Матильда Кшесинская.

Юлия Данзас вспоминала:

«Это единственный ресторан такого хорошего тона, что туда можно было зайти приличной даме без сопровождения кавалера».

Кшесинская неоднократно собирала своих коллег в этом ресторане после успешных выступлений, отмечая и свои личные юбилеи. Здесь же, в 1903 году, проходил торжественный завтрак для императорской семьи в честь 200-летия основания Петербурга.

Заведение работало с утра, предлагая первый завтрак в 9 утра, второй — с 13 до 15 часов, и ужин с 18 до 21 часа. Стоимость завтрака составляла 1 рубль 25 копеек, а обед обходился в 2-3 рубля, что при зарплате учителя в 85 рублей в месяц было весьма существенной суммой.

«Погулять с размахом» могло обойтись и в 50 рублей, что сегодня эквивалентно примерно 60000 рублей. При этом существовала практика кредитования постоянных именитых клиентов.

К моменту закрытия ресторана в 1917 году накопился долг в 25000 рублей.

Меню ресторана включало такие изысканные блюда, как перепелиные яйца, запеченные в золе с соусом из шампанского, тертые рябчики, котлеты из баранины, тюрбо с артишоками и устрицы.

Триумфальное возвращение и последний акт

Успех «Кафе де Пари» позволил Кюба вновь вернуться во Францию и открыть ресторан на Елисейских полях. В 1896 году, во время официального визита в Париж, Николай II предложил Пьеру Кюба вернуться на службу при его Дворе.

В 1897 году Кюба вновь приезжает в Петербург и становится метрдотелем Его Императорского Величества, прослужив до 1905 года. Свой ресторан на Большой Морской он передал брату Андре-Луи Кюба, который перевёл его на Каменный остров.

После отставки Кюба возвращается во Францию, в родной Але-ле-Бен, где строит роскошный особняк, напоминающий императорский дворец в Ливадии, что свидетельствует о его значительном финансовом успехе.

Николай II также назначил ушедшему в отставку повару достойную ренту.

Однако Первая мировая война внесла свои коррективы. В 1914 году на фронте погиб один из трех сыновей Пьера Кюба. В 1917 году прекратилась выплата царской ренты, а ресторан в Петербурге был закрыт.

Пьер Кюба скончался в 1922 году и был похоронен в родном городе.

Наследие дома №16 по Большой Морской

Сам дом, где располагался легендарный ресторан, также имеет богатую историю. В начале XX века, помимо ресторана, здесь находились меблированные комнаты, принадлежавшие О.А. Мухиной, чьи знакомства с большевиками сыграли свою роль.

В 1905 году в этих комнатах проходили заседания ЦК большевиков с участием В.И. Ленина, здесь же жила Надежда Константиновна Крупская. Гостевал у Мухиной и Фёдор Иванович Шаляпин.

После революции, в 1918 году, на месте ресторана «Кюба» был открыт детский театр, затем здесь располагались клуб моряков «Аврора» и Дом политсовета Красной армии. С 1928 по 1932 год в здании находился радиоцентр, при котором действовал рабоче-крестьянский радиоуниверситет.

Сегодня в этом доме располагаются кафе, рестораны и различные организации. И пусть Пьера Кюба уже нет, «стены помнят» его кулинарное искусство и ту эпоху, когда петербургская кухня была неотъемлемой частью великой русской истории.