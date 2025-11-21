Чиновники Выборгского района теперь работают в памятнике: здание администрации получило охранный статус

В Санкт-Петербурге официально предоставлен статус памятника зданию, в котором сейчас располагается администрация Выборгского района. Речь идет о бывшем институте имени императора Александра II, передает пресс-служба КГИОП.
Дом находится на Большом Сампсониевском проспекте. Работы по возведению здания осуществлялись с 1914 по 1916 год под руководством архитектора Василия Андросова.
Место для строительства предоставил дворянин и благотворитель Григорий Елисеев. Фасад дома отличается декоративным богатством: для цоколя использован гранит, а первый уровень украшен рустом, подоконными нишами и замковыми камнями.
Симметричный главный фасад выдержан в пропорциях, характерных для архитектуры Петербурга конца XVIII — начала XIX века. Здание стало примером стиля, отсылающего к классицизму тех лет.
С 1991 года здесь располагается административное учреждение района.
Ранее сообщалось о том, что статус объекта культурного наследия регионального уровня получил особняк, принадлежавший Н.Н. Кайгородову. Решения о придании охранного статуса важны для охраны памятников архитектуры Петербурга.