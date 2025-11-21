Городовой / Город / Почти два миллиарда в трубы: Ленобласть чинит котельные и теплосети
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Как по рекам края купцы из Европы добирались до Азии? Учеба
Семьям в Петербурге предложили по 50 тысяч в месяц, но с одним условием: кому реально одобрят выплаты? Город
Секрет световой революции: где Россия обошла Европу задолго до iPhone? Вы не поверите Город
Тайны супермаркета: какие яйца лучше оставить на полке, даже с щедрой скидкой Общество
Бальзак, Моне и мост Эйфеля: как побывать во Франции, не выезжая из Петербурга Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Здоровье
Категории
Общество Спорт

Почти два миллиарда в трубы: Ленобласть чинит котельные и теплосети

Опубликовано: 21 ноября 2025 11:30
Почти два миллиарда в трубы: Ленобласть чинит котельные и теплосети
Почти два миллиарда в трубы: Ленобласть чинит котельные и теплосети
Городовой ру

В регионе открыт приём заявок от муниципальных образований.

Ленинградская область выделит на субсидии для обновления котельных и тепловых сетей более 1,8 миллиарда рублей из бюджета региона. В администрации региона сообщили, что приём заявок на получение средств будет открыт до 9 декабря.

На полученные суммы планируется провести необходимые работы в ряде населённых пунктов. Поддержанные проекты будут реализовываться в течение ближайших трёх лет.

Начать ремонт объектов теплоснабжения собираются уже весной следующего года. Ведомство отметило, что все мероприятия проходят в рамках областной государственной программы, призванной обеспечить стабильную работу жилищно-коммунального хозяйства.

Ранее стало известно, что на развитие садоводческих некоммерческих товариществ Ленинградской области в течение пяти лет предусмотрено ещё 3 миллиарда рублей.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью