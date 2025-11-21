Почти два миллиарда в трубы: Ленобласть чинит котельные и теплосети

Ленинградская область выделит на субсидии для обновления котельных и тепловых сетей более 1,8 миллиарда рублей из бюджета региона. В администрации региона сообщили, что приём заявок на получение средств будет открыт до 9 декабря.
На полученные суммы планируется провести необходимые работы в ряде населённых пунктов. Поддержанные проекты будут реализовываться в течение ближайших трёх лет.
Начать ремонт объектов теплоснабжения собираются уже весной следующего года. Ведомство отметило, что все мероприятия проходят в рамках областной государственной программы, призванной обеспечить стабильную работу жилищно-коммунального хозяйства.
Ранее стало известно, что на развитие садоводческих некоммерческих товариществ Ленинградской области в течение пяти лет предусмотрено ещё 3 миллиарда рублей.