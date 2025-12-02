Тайны утраченного вокзала: что скрывает станция Приморск в Ленобласти

Станция Приморск, ранее известная как Койвисто, хранит в себе отголоски многовековой истории. Её земли, расположенные на Карельском перешейке, были свидетелями смены эпох, культур и государств.

История этой небольшой, но значимой точки на карте Ленинградской области — это путешествие сквозь века, от древних торговых путей до секретных военных объектов.

Эхо древних времён: от неолита до Ганзейского союза

Археологические находки на территории современного Приморска свидетельствуют о заселении этих земель ещё в эпоху позднего неолита, примерно во второй половине IV тысячелетия до нашей эры.

Наличие стоянок, атрибутируемых к культуре ямочно-гребенчатой керамики, говорит о древности этих мест.

В IX-X веках неподалеку, на острове Равица, возник торговый пост, подчинённый Кореле. Здесь путники, следующие по знаменитому “Пути из варяг в греки”, пополняли припасы. К XII веку торговля на этих землях достигла своего расцвета.

На Берёзовых островах были построены склады, принадлежащие не только новгородцам и карелам, но и членам Ганзейского союза.

Первое документальное упоминание этих мест относится к 1268 году, когда ганзейские купцы искали защиты на участке торгового пути.

“И хоть тогда эти земли относились к Корельскому уезду Водской пятины”, — как отмечается в исторических записях, — “в договоре от 1270 года Ярослав Ярославич от имени Новгорода гарантировал ганзейским купцам защиту только до Кетлингена”.

Под шведским, а затем российским флагом

По Ореховскому миру 1323 года территория в составе погоста Огреба отошла к Швеции. Местность получила название Бьёрке — дословный перевод русского “Берёзовые”. На Берёзовых островах появился пост шведской морской охраны.

В XVII веке шведы активно насаждали свои язык и религию, что привело к оттоку местного населения. В 1617 году был представлен план постройки города, который, однако, не был реализован.

В ходе Северной войны, 30 апреля (11 мая) 1710 года, русские корабли под командованием Петра I сделали остановку у Берёзовых островов. После взятия Выборга, один из островов, заливы и посёлок были названы Петровскими.

Ништадтский мирный договор 1721 года закрепил эти земли за Россией. В 1744 году Выборгская губерния была образована на присоединённых территориях.

От Бьёрке к Койвисто: морские сражения и секретные договоры

После русско-шведской «Финской» войны 1809 года, по Фридрихсгамскому миру, Финляндия вошла в состав Российской империи как Великое княжество Финляндское. В 1811 году Выборгская губерния также была присоединена к княжеству.

Во время Крымской войны, осенью 1855 года, Бьёркезунд был перекрыт минами, а на островах появились сторожевые посты.

Особое место в истории станции занимает 10 (23) июля 1905 года. На рейд у Бьёрке встали императорская яхта «Полярная звезда» и «Гогенцоллерн» с германским императором Вильгельмом II.

“День спустя на борту «Полярной звезды» двумя императорами был подписан секретный союзный договор”, — гласят исторические хроники.

Этот договор, личная инициатива двух монархов, оставался тайной для дипломатов и был денонсирован к осени того же года.

К 1909 году встал вопрос о транспортной доступности Бьёрке. Строительство железной дороги из Терийоки завершилось лишь к лету 1915 года, а открыта ветка была 1 (14) ноября 1916 года.

Финский период и советское наследие

31 декабря 1917 года (13 января 1918 года) Финляндия обрела независимость, и волость Бьёрке, переименованная в Ко́йвисто (фин. Koivisto), вошла в её состав.

В 1919 году в проливе Бьёркезунд базировалась британская эскадра, поддерживая действия российских армий.

Посёлок Койвисто был официально основан 1 января 1927 года. После Зимней войны, по Московскому мирному договору, город был присоединён к СССР и вошёл в состав Карело-Финской ССР.

Во время войны (1941—1944) город был оккупирован финскими войсками. Окончательно Приморск закрепился в составе СССР после Парижского мирного договора 1947 года.

1 октября 1948 года город получил своё современное название — Приморск.

В довоенном и послевоенном облике

До войны на станции Koivisto возвышалось внушительное здание вокзала, сложенное из камня, в скандинавском стиле. До наших дней оно, к сожалению, не сохранилось.

“Как оно выглядело, теперь можно судить только по старым открыткам”, — отмечают краеведы, изучая довоенные виды со стороны города и железнодорожных путей.

В советское время старый вокзал был снесён.

“Здание, показанное на фотографиях, представляет собой обычный жилой дом, но в нём оборудовано служебное помещение дежурного по станции Приморск”, — поясняется в описании одной из сохранившихся фотографий.

На здании висела вывеска с названием станции, но каких-либо устройств для обслуживания пассажиров, кроме посадочной платформы, уже не было.

“Режимная зона” и испытательный полигон

До 1987 года Приморск являлся “режимной зоной” из-за находящегося поблизости испытательного полигона “Энергия”. Въезд сюда требовал специального пропуска.

“На станции Ермилово в дизель-поезд… входили пограничники и проверяли у пассажиров документы”, — вспоминает один из читателей, рассказывая о строгих правилах.

В начале девяностых, с упразднением закрытой зоны, секретность вокруг Приморска постепенно уходила в прошлое, а испытательный центр прекратил своё существование.