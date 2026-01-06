«Тайный Санта» с подвохом: как новогодняя игра превратилась в ловушку для доверчивых петербуржцев

В предновогодний период в России появилась новая разновидность кибермошенничества, связанная с игрой "Тайный Санта". О случаях такой деятельности рассказали в главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Мошенники действуют через мессенджеры, маскируя свои предложения под праздничную инициативу.
Потенциальным жертвам предлагают принять участие в получении подарка от неизвестного, однако для этого просят оформить подписку на несколько каналов в одном из популярных мессенджеров.
После выполнения требования пользователям присылают ссылку, которая якобы ведет к получению подарка. На деле переход по ней открывает фишинговый ресурс, способный загрузить вредоносные программы на устройство.
В случае установки этих программ злоумышленники получают доступ к личной информации, включая переписку, пароли, банковские приложения и другие личные документы.
Таким образом, пользователи теряют контроль над своими устройствами. Последствия подобных действий могут быть крайне серьёзными для безопасности данных.
Россиянам советуют быть осторожными и не открывать подозрительные ссылки, даже если они получены от знакомых людей.
Не следует загружать файлы из неясных источников, чтобы не подвергать риску свои личные данные. В случае возникновения сомнений стоит уточнить подробности напрямую у отправителя.
Ранее стало известно о другой мошеннической схеме: под видом замены счётчиков у граждан пытаются выманить личные сведения.
Используются различные предлоги для получения персональной информации. Подобные действия становятся все более частыми в период массовых праздников.
