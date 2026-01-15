Теперь мою духовку без матов: сменил одно средство — и нагар перестал скапливаться на стенках

«Городовой» узнал у эксперта, какие ошибки чаще всего совершают при чистке духовки и как поддерживать её в чистоте без лишних усилий. Генеральный директор клининговой компании «Настенька» Анастасия Савчук дала практичные советы.

«Самый годный лайфхак — протереть духовку сразу же после приготовления пищи, — пояснила эксперт по уборке. — Если вы удалили жир сразу, и он не пригорел, не прикипел, то отмыть её будет не так сложно». Если же загрязнение уже застарелое, можно предварительно его размягчить: «Поставьте в духовку кастрюлю с водой, создайте водяную баню, чтобы жир отпарился, а уже потом наносите средства».