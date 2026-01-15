Городовой / Полезное / Теперь мою духовку без матов: сменил одно средство — и нагар перестал скапливаться на стенках
Теперь мою духовку без матов: сменил одно средство — и нагар перестал скапливаться на стенках

Опубликовано: 15 января 2026 22:15
мытье духовки
Теперь мою духовку без матов: сменил одно средство — и нагар перестал скапливаться на стенках
Фото: Городовой.ру

«Городовой» узнал у эксперта, какие ошибки чаще всего совершают при чистке духовки и как поддерживать её в чистоте без лишних усилий. Генеральный директор клининговой компании «Настенька» Анастасия Савчук дала практичные советы.

«Самый годный лайфхак — протереть духовку сразу же после приготовления пищи, — пояснила эксперт по уборке. — Если вы удалили жир сразу, и он не пригорел, не прикипел, то отмыть её будет не так сложно». Если же загрязнение уже застарелое, можно предварительно его размягчить: «Поставьте в духовку кастрюлю с водой, создайте водяную баню, чтобы жир отпарился, а уже потом наносите средства».

Что касается инструментов, эксперт отметила, что большинство духовок (около 99%) не боятся металлических губок.

«Главный совет клинеров — проверьте на незаметном месте. Если мягкая металлическая губка не царапает, можете использовать её для механической очистки».

Средства подойдут любые бытовые антижиры, главное — щелочные. Ключевая рекомендация — не запускать сильных загрязнений, и тогда уборка не превратится в многочасовой подвиг.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
