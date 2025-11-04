Теперь под охраной закона: исторический дом на Карповке стал памятником регионального значения

В этом доме в свое время жили многие выдающиеся люди, такие как писатели Замятин и Протопопов.

Жилой дом на набережной Карповки, 19 в Санкт-Петербурге включён в перечень региональных памятников. Этот дом возвели в 1912—1913 годах по проекту инженера и архитектора Алексея Зазерского, сообщает КГИОП.

Инициатива создания подобного товарищества была впервые реализована в городе именно Зазерским. Архитектура здания выполнена в стиле модерн.

Особенностью планировки являются два пятиэтажных флигеля с мансардами, размещённые параллельно, которые соединены с шестиэтажным крылом, также имеющим мансарду.

В центре расположен просторный парадный двор — курдонёр. Такой ансамбль составляет основу композиции участка.

В разное время здесь жили выдающиеся представители культуры, науки и медицины. Среди них — член правления Выборгского товарищества для устройства постоянных квартир Василий Старостин, литератор Дмитрий Протопопов и писатель Евгений Замятин.

Также в этих квартирах останавливались дочери художника Ильи Репина — Татьяна и Вера, его супруга Вера Алексеевна, а ещё врач Дмитрий Никольский, музыкальный критик и переводчик Виктор Коломийцев.

На сегодняшний день дом по-прежнему выполняет функцию многоквартирного жилого здания. Он остаётся частью архитектурного наследия города.

