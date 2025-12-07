Городовой / Город / Тигриная хватка в серии буллитов: «Амур» вырвал победу у СКА
Тигриная хватка в серии буллитов: «Амур» вырвал победу у СКА

Опубликовано: 7 декабря 2025 20:48
Хоккеисты из Хабаровска завершили серию неудачных матчей победой, прервав шестиматчевую полосу поражений.

В Хабаровске 7 декабря завершился матч Континентальной хоккейной лиги между командами СКА и «Амур». Основное и дополнительное время встречи не выявили победителя, и исход был решён в серии буллитов. Победу одержал «Амур» — итоговый счёт составил 4:3.

Первым отличился Джозеф Бландизи из питерской команды на 29-й минуте встречи. Спустя всего две минуты Матвей Поляков увеличил преимущество СКА. Однако после перерыва хозяева площадки сумели восстановить равновесие: на 49-й минуте шайбу забросил Кирилл Слепец, а ещё через минуту, на 50-й, Ярослав Лихачёв сравнял счёт.

Далее, на 54-й минуте, нападающий «Амура» Кирилл Петьков отправил шайбу в ворота соперника, впервые выведя свою команду вперед. Но уже на 56-й Марат Хайруллин из СКА вновь восстановил равенство на табло. Этот результат сохранился до конца основного времени, а также в овертайме.

Во время серии буллитов точнее оказались игроки хабаровского клуба. Победа стала важным событием для «Амура», прервав их шестиматчевую серию без очков. Следующий поединок СКА проведёт на своей площадке 16 декабря, соперником станет команда «Шанхайские Драконы».

Юлия Аликова
