Тихий враг внутри: какие странные сигналы сердца нельзя игнорировать

Кардиолог одной из больниц Санкт-Петербурга Андрей Дудецкий сообщил в интервью изданию Lenta.ru о скрытых проявлениях так называемого «молчаливого» инфаркта, при котором человек может не ощущать привычных болей в груди.

По его словам, примерно 40% подобных случаев проходят без стандартных симптомов, что значительно затрудняет своевременное выявление проблемы. Врач объяснил, что такие инфаркты считаются особенно опасными именно из-за их бессимптомного течения.

Доктор Дудецкий отметил, что среди признаков этого состояния могут быть внезапная и выраженная слабость, сохраняющаяся даже при отдыхе.

Дополнительно могут возникнуть головокружение, потемнение перед глазами, сильная тревога либо приступ паники. Еще одним сигналом становится затруднённое дыхание и одышка при незначительной нагрузке или даже в покое.

Он добавил, что возможны такие проявления, как резкая бледность кожных покровов и появление холодного пота.

Некоторые пациенты испытывают чувство нехватки воздуха, даже если раньше таких жалоб не было. В отдельных случаях эти признаки могут быть приняты за другие заболевания, что задерживает обращение за медицинской помощью.

В беседе специалист подчеркнул, что сердечный приступ нередко проявляется симптомами со стороны пищеварительной системы.

Такие пациенты могут жаловаться на боли в области желудка, изжогу, приступы рвоты или жжение в верхней части живота, расположенной под грудиной. Дудецкий указал, что подобные признаки могут ввести в заблуждение и замедлить обращение к врачу.

Медик рекомендовал не игнорировать появление подобных симптомов и при их возникновении обращаться за помощью. Самодиагностика в таком случае может быть опасна для жизни.

