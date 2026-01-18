Как скромная деревянная часовня на Гутуевском острове могла стать великим храмом: судьба повернулась неожиданно

Изначально идея построить храм на Гутуевском острове принадлежала служащим портовой таможни — их возможности ограничивались скромной деревянной часовней.

Предполагалось возвести её «в складчину» и посвятить святому благоверному князю Александру Невскому. Однако судьба распорядилась иначе…

Милость и щедрость: каменный храм и семейная усыпальница

Владелец ткацкой мануфактуры Иван Агапович Воронин внезапно решил выделить серьёзные средства на каменное строительство храма с условием устроить в нём семейную усыпальницу.

Одновременно появился более веский повод: «чудесное спасение» наследника престола Николая Александровича, подвергшегося покушению в Японии. В честь этого события храм был посвящён Богоявлению Господню.

Архитектурное воплощение: выбор Василия Косякова

Строительство поручили Василию Антоновичу Косякову — двадцатилетнему архитектору, уже прославившемуся «византийским» проектом церкви Милующей Божией Матери.

Не без участия «высших сфер» было решено возводить храм по аналогии с церковью Христа Спасителя в Борках, посвящённой другому «чудесному спасению» императорской семьи.

Однако, Косяков внёс свои новаторские идеи, добавив византийские мотивы и разнообразие отделочных материалов.

Великолепие в деталях: мозаики, майолика и росписи

Храм из красного кирпича на 1200 прихожан украшен недешёвой фроловской мозаикой и ваулинской майоликой.

Внутри находится фаянсовый иконостас знаменитой кузнецовской фабрики, а росписи выполнил академик Андрей Семёнович Славцов, для вдохновения посетивший Палестину.

Так художественные детали превратили здание в настоящий архитектурный шедевр.

От закладки до освящения: семь лет труда и духовного значения

Храм был заложен в 1892 году — в годовщину спасения наследника престола — и строился семь долгих лет. К концу стройки наследник уже стал императором.

Освящение в скромном районе Петербурга совершил митрополит Антоний при участии министра финансов Сергея Юльевича Витте и его соратника Владимира Коковцова. Скромная инициатива превратилась в дело государственного масштаба.

Испытание временем: от храма до производства

После революции храм претерпел тяжёлые испытания — перестал служить по назначению к 1935 году, превратившись в склад, а затем мыловаренный завод. То, что он дошёл до наших дней, — настоящее чудо.

Сейчас идёт медленная и кропотливая реставрация, возрождающая его первозданное величие.

Жизнь и надежда: возвращение великой памяти

Гутуевский остров с храмом Богоявления — не просто исторический объект, а символ царской памяти, любви к традициям и веры в возрождение.

«Восстановление этого храма — дело чести поколения», — отмечают реставраторы.

Его судьба — напоминание о том, как важно сохранить связь времен и уважение к общему культурному наследию.