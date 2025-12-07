Городовой / Город / Тьма по расписанию: ленинградцев предупредили о плановых отключениях света
Тьма по расписанию: ленинградцев предупредили о плановых отключениях света

Опубликовано: 7 декабря 2025 17:51
С понедельника в регионе вводятся ограничения на подачу электричества.

В Ленинградской области с 8 по 14 декабря пройдут плановые работы по ремонту и обслуживанию электросетей. В это время в ряде населённых пунктов возможны временные ограничения на подачу электричества. О грядущих изменениях жителей региона заранее оповестили представители ЛОЭСК.

Перерывы в электроснабжении будут проводиться в разные дни и в разное время в зависимости от адреса. Точный перечень населённых пунктов, улиц и периодов отключений опубликован на официальных ресурсах компании. Организация просит граждан заранее учесть возможные неудобства и позаботиться о необходимых мерах.

Юлия Аликова
