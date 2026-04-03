Только не в пластик: зимние вещи на лето убираем по правилам, иначе желтизна и затхлый запах обеспечены

Переход от зимнего гардероба к весенне-летнему — дело привычное. Шерстяные изделия, пуховики и тёплые шарфы отправляются на хранение до следующего сезона. Многие хозяйки упаковывают их в пластиковые контейнеры, полагая, что так вещи будут в полной безопасности: ни пыли, ни вредителей, ни случайных повреждений.

Но эксперты по хранению указывают: эта распространённая привычка незаметно, но необратимо портит одежду. Вместо защиты пластик создаёт среду, которая приводит к пожелтению, неприятному запаху и порче вещей.

Пластиковый контейнер прочный, герметичный, защищает от пыли и насекомых. Однако именно герметичность становится главной проблемой.

Крис Таунсенд, эксперт по хранению, объясняет:

«Люди бывают шокированы, когда через несколько месяцев открывают коробки и обнаруживают, что их любимый свитер покрыт жёлтыми пятнами или пахнет плесенью. Ирония в том, что они думали, будто поступают правильно. Но пластик создаёт идеальные условия для повреждения ткани».

Даже в домах с нормальной температурой бывают колебания тепла. Внутри герметичного пластикового контейнера это приводит к образованию конденсата — капель воды, которые оседают на одежде. Влага, попавшая в замкнутое пространство, не может испариться. Она остаётся внутри, создавая влажную среду, идеальную для плесени и бактерий. Особенно сильно пластиковые контейнеры вредят белым и светлым вещам, которые начинают желтеть.

Как правильно хранить одежду: советы эксперта

Крис Таунсенд описывает правильный метод длительного хранения, который обеспечивает сохранность вещей без повреждений.

Используйте пергамент

Заворачивайте в бумагу каждую вещь отдельно или прокладывайте ее между слоями сложенной одежды. Особенно это важно для шерстяных джемперов, шёлковых блуз и нарядных вещей.

Выбирайте дышащие тканевые мешки или чехлы

Вместо пластикового контейнера используйте хлопчатобумажные мешки для хранения. Они обеспечивают циркуляцию воздуха, защищают от пыли и света, позволяют влаге испаряться естественным образом, благодаря чему не образуется затхлый запах.

Тщательно готовьте вещи перед упаковкой

Таунсенд подчёркивает: подготовка так же важна, как и способ хранения. Одежда должна быть абсолютно чистой и полностью сухой.



Тканевые чехлы и бумага обойдутся дороже, чем пластиковые контейнеры. Но эксперты призывают смотреть на ситуацию шире.

«Качественные материалы для хранения значительно дешевле, чем замена испорченного гардероба. Мы видели, как люди теряли прекрасные вещи просто потому, что не понимали: хранение в пластике наносит вред», - отмечает эксперт по хранению.

