Чем обработать яблони и груши в начале апреля: медным или железным купоросом – агроном дал четкий ответ

Ранней весной наступает время обработки яблок, груш и других плодовых деревьев от грибковых заболеваний, включая монилиоз и паршу. И каждый год многие садоводы задаются вопросом: чем лучше опрыскать сад – медным или железным купоросом. Ведь от своевременной и правильной обработки зависит будущий урожай яблок и груш. Выпускница ТСХА, агроном Ксения Давыдов объяснила, какой купорос лучше подойдет для весеннего опрыскивания и поставила точку в многолетнем споре.
Когда применяют медный купорос
По словам эксперта, медный и железный купорос – это два разных средства, которые применяются с разными целями. Медный купорос представляет собой мощный фунгицид и антисептик. Он обеспечивает защиту плодовых деревьев от монилиоза, коккомикоза, парши, ложной мучнистой росы, ржавчины, серой гнили и пятнистостей.
Обработку медным купоросом проводят до раскрытия почек. Для приготовления рабочего раствора нужно развести 200 граммов средства в 10 литрах воды для взрослых плодовых деревьев и 100 граммов в 10 литрах воды – для молодых.
Когда применять железный купорос
Железный купорос применяется для профилактики и лечения грибковых заболеваний, а также, чтобы уничтожить мох, лишайники на деревьях и предотвратить хлороз. Обрабатывать яблони и груши им оптимально осенью, а для весеннего опрыскивания выбрать медный купорос.
Но если вы проживаете в регионе с высоким риском возвратных заморозков, то лучше отдать предпочтение железному купоросу. Ведь он замедляет пробуждение плодовых деревьев и раскрытие почек, а значит защитит цветки яблони или груши от холода.
Чтобы приготовить рабочий состав, достаточно развести 200-500 граммов железного купороса в 10 литрах воды, в зависимости от возраста яблони или груши. Важно знать, что железный купорос нельзя смешивать с известью, бордоской жидкостью и медным купоросом. Между опрыскиванием железным купоросом и указанными растворами должно пройти не менее 2 месяцев.
