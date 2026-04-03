Не выбрасывайте луковую шелуху: она творит чудеса с комнатными растениями — цветы растут как на дрожжах
Добавляем две горсти в лунку – и картошка крупнее соседской в 2 раза – ни проволочника, ни колорадских жуков Полезное
«Колдуны»: старинный рецепт, о котором незаслуженно забыли – понадобится картофель и фарш Полезное
Фикусу Бенджамина в апреле – нужно как воздух: 2 мл в воду – и об опадающих листьях можно забыть Полезное
Просто кладу ананасы в форму: Получаю нежный пирог-перевёртыш за 30 минут Полезное
В апреле закапываем под яблоню 1 "пластмассу" – и урожай ломит ветки: секрет агрономов из Китая Полезное
Не выбрасывайте луковую шелуху: она творит чудеса с комнатными растениями — цветы растут как на дрожжах

Опубликовано: 3 апреля 2026 23:01
 Проверено редакцией
Простой и эффективный способ ухода за комнатными растениями.

Луковая шелуха работает как натуральное удобрение, защита от вредителей и средство для укрепления иммунитета растений. Об этом рассказал в своем блоге автор Дзен-канала "Антонов сад. Дача и огород".

Польза луковой шелухи

Луковая шелуха действует как природный антиоксидант и помогает растениям легче переносить стресс. Она улучшает структуру почвы, укрепляет корневую систему и защищает от грибковых заболеваний.

Кроме того, это натуральный инсектицид, который помогает бороться с вредителями. При регулярном использовании растения начинают быстрее расти и пышнее цвести.

Шелуха богата витаминами (С, группы B, Е), каротином, фитонцидами и микроэлементами. В ней также содержится кверцетин — мощный природный антисептик.

Благодаря этому составу она может частично заменить покупные удобрения.

Ингредиенты

луковая шелуха — 1 стакан, вода — 4 л (для настоя) или 1 л (для отвара)

Приготовление

Для настоя заливаю шелуху водой, довожу до кипения и оставляю на сутки. Затем процеживаю и разбавляю водой 1:1.

Для отвара беру горсть шелухи на 1 литр воды, кипячу около 4 минут, остужаю, процеживаю и разбавляю водой 1:2.

Поливаю растения уже увлажнённую почву: примерно 100 мл настоя на средний горшок. Отвар использую более экономно — по несколько столовых ложек.

Также раствором можно опрыскивать листья — это защищает от вредителей.

Дополнительно использую сухую шелуху как мульчу: измельчаю и распределяю по поверхности грунта или добавляю при посадке растений.

В тёплое время подкармливаю раз в 8-10 дней, зимой — примерно раз в месяц.

Ранее мы писали о том, чем подкормить смородину во время набухания почек.

Автор:
Александр Асташкин
