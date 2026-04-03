Не выбрасывайте луковую шелуху: она творит чудеса с комнатными растениями — цветы растут как на дрожжах

Луковая шелуха работает как натуральное удобрение, защита от вредителей и средство для укрепления иммунитета растений. Об этом рассказал в своем блоге автор Дзен-канала "Антонов сад. Дача и огород".
Польза луковой шелухи
Луковая шелуха действует как природный антиоксидант и помогает растениям легче переносить стресс. Она улучшает структуру почвы, укрепляет корневую систему и защищает от грибковых заболеваний.
Кроме того, это натуральный инсектицид, который помогает бороться с вредителями. При регулярном использовании растения начинают быстрее расти и пышнее цвести.
Шелуха богата витаминами (С, группы B, Е), каротином, фитонцидами и микроэлементами. В ней также содержится кверцетин — мощный природный антисептик.
Благодаря этому составу она может частично заменить покупные удобрения.
Ингредиенты
луковая шелуха — 1 стакан, вода — 4 л (для настоя) или 1 л (для отвара)
Приготовление
Для настоя заливаю шелуху водой, довожу до кипения и оставляю на сутки. Затем процеживаю и разбавляю водой 1:1.
Для отвара беру горсть шелухи на 1 литр воды, кипячу около 4 минут, остужаю, процеживаю и разбавляю водой 1:2.
Поливаю растения уже увлажнённую почву: примерно 100 мл настоя на средний горшок. Отвар использую более экономно — по несколько столовых ложек.
Также раствором можно опрыскивать листья — это защищает от вредителей.
Дополнительно использую сухую шелуху как мульчу: измельчаю и распределяю по поверхности грунта или добавляю при посадке растений.
В тёплое время подкармливаю раз в 8-10 дней, зимой — примерно раз в месяц.
