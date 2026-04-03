Редис, который всходит за считаные дни: топ-5 сортов с гарантированным урожаем

Весна — это не просто начало сезона, а настоящий старт дачной гонки за ранним урожаем. И именно редис становится первым победителем: быстрый, хрустящий и невероятно вкусный. Лучшими сортами поделился автор Дзен-канала "Наш уютный дом".
Редис — главный овощ весны
Редис — один из самых быстрых овощей, который даёт урожай уже через 2-3 недели. Он не требует сложного ухода, но при этом чувствителен к погоде и условиям выращивания.
Чтобы не получить пустые или горькие корнеплоды, важно выбирать устойчивые сорта и соблюдать простые правила: регулярный полив, рыхлая почва и хорошее освещение.
Селеста F1 — быстрый результат без сюрпризов
Один из самых надёжных гибридов. Практически не стрелкуется, хорошо переносит перепады температуры и даёт ровные, красивые корнеплоды. Созревает всего за 20-25 дней, мякоть сочная, без горечи — идеален для первых весенних салатов.
Сора — стабильность, которая не подводит
Если нужен гарантированный результат — это один из лучших вариантов. Даже в прохладную весну показывает отличную всхожесть. Корнеплоды плотные, без пустот, вкус мягкий с лёгкой сладостью. Отлично подходит для открытого грунта.
Жара — ультраранний урожай
Название говорит само за себя. Этот сорт даёт урожай одним из первых — уже через 18-25 дней. Плоды растут дружно, почти не стрелкуются и отлично подходят для ранних посадок или выращивания под укрытием.
Французский завтрак — вкус и внешний вид
Этот сорт легко узнать по вытянутой форме. Он не только красиво смотрится, но и отличается сочной, нежной мякотью. Созревает за 20-22 дня.
Моховский — проверенный временем
Классический сорт, который ценят за устойчивость и стабильный урожай. Хорошо переносит перепады температуры и редко подводит. Корнеплоды сочные, с лёгкой остротой — идеально для весенних блюд.
