Томаты висят крупными кистями: 5 классных сортов сажаю 7 сезон - и отдыхаю

Советы по выбору сортов томатов.

Выбор сортов томатов - дело не самое простое. Хочется, чтобы плодов было много, вкус - отменный, а уход за растениями минимальный.

На канале "Моя дача. Сад и огород" рассказывают, какие кистевые сорта томатов нравятся умным огородникам, сажают годами одни и те же и до сбора урожая отдыхают.

Сорт "Алый мустанг" наращивает мощные кусты. Один из плюсов сорта - крупные плоды вытянутой формы, на каждой кисти формируется до 7 штук, это удобно для сбора томатов. Масса каждого плода доходит до 250 граммов. Вкус свежий, с лёгкой приятной кислинкой.

Томат "Красная звезда" также является кистевым. Холодостойкий, устойчив ко многим заболеваниям, в том числе, к вершинной гнили, не требует большого количества обработок. Плоды плотные, имеют насыщенный вкус.

Сорт томатов "Амурский тигр" даёт плоды по 100 граммов каждый, на кистях вызревает до 12 штук. Плоды хороши для консервации и еды в свежем виде. Сорт имеет устойчивость к вирусным заболеваниям томатов.

Томат "Амброзия" является высокорослым, кусты нужно подвязывать к опоре для получения максимального количества плодов. Сорт также кистевой, плодоношение - длительное и обильное. Вкус яркий с нотками фруктов.

Сорт "Кистевой" является невероятно урожайным. Плоды отлично хранятся. Кусты дают отличный урожай даже при переменчивой погоде с перепадами температур от жары к прохладе.

Если возиться со сбором одиночных томатов не хочется, выбирайте кистевые сорта, они удобны для сбора, снимать х с веток - сплошное удовольствие для дачника.

