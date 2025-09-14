Топ-7 продуктов, которые лучше не есть в Таиланде: туристы составили список потом и кровью

Таиланд одаривает туристов не только солнцем и теплой водой, но и гастрономическим шоком. Здесь всё ярче, острее, насыщеннее — и именно поэтому тысячи приезжих потом сидят в обнимку с унитазом вместо того, чтобы кайфовать на пляже. Экзотика бьёт по желудку жёстче, чем тайский массаж по костям.
Первая ошибка — хватать всё подряд в первые дни. Ещё вчера организм переваривал пельмени с гречкой, а сегодня на него выливают коктейль из лайма, чеснока и пасты из креветок. Результат предсказуем — весь отпуск проходит в шаговой доступности от туалета.
Вторая мина — острое. Для тайцев это не фишка, а способ консервировать еду в жаре. Но турист, если будет пихать чили горстями, рискует довести ЖКТ до раздражения.
Морепродукты — ещё одна ловушка. Цены смешные, глаза разбегаются, руки тянут всё подряд. А потом — сыпь, белковое отравление, привкус аммиака во рту.
Фруктовые смузи со льдом на жаре — аттракцион для тех, кто мечтает заработать ангину и отравление в одном стакане. Какая там вода пошла в лёд, знает только продавец.
Жареные тараканы, скорпионы и прочие насекомые — это шоу для туриста, а не нормальная еда для тайцев. Съел ради фотки — ладно, но если решишь налегать, реакция организма будет непредсказуемой.
Рыбный соус — отдельная песня. Лёгкая версия ещё куда ни шло, но нефильтрованный вариант для местных пахнет так, что туристы едут в больницу от одной крышки.
И наконец — экзотика с душком. Яйца с тухлым запахом, кровь в супе, личинки муравьёв — всё это выглядит как вызов, который лучше оставить пропущенным.