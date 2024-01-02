Топленое или сливочное: вот какое масло на самом деле полезнее

Многие хозяйки задумываются о вреде растительного масла, а вот к сливочному претензий обычно не возникает. А ведь у этого продукта тоже есть свои недостатки.

При жарке на сковороде продукт начинает дымиться, образуя канцерогены. А вот с топленым маслом такого не происходит, поскольку точка дымления у него значительно выше. Кроме того, на нем почти невозможно сжечь блюдо.

Не стоит думать, что топленое масло уступает сливочному по содержанию полезных микроэлементов. В его состав входят витамины группы B, E, D, PP A, а также фосфор, калий, кальций, медь, железо и марганец, пишет портал Food.

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