Топливо по талонам? Что происходит с бензином на российских АЗС

Эксперты обещают, что это временное явление и меры уже приняты.

В нескольких российских регионах автозаправочные станции (АЗС) начали ограничивать продажу бензина. Вместо привычной свободы покупки людям теперь продают всего по 10–20 литров за раз.

Почему так происходит и чем это грозит обычным автолюбителям?

Причины дефицита бензина

Главная причина — сезонный рост спроса. Летом и начале осени многие ездят больше, плюс сельское хозяйство, которому требуется топливо для техники.

Но одновременно снизилось производство бензина на нефтеперерабатывающих заводах в связи с ремонтами. В итоге бензина производят меньше, чем обычно.

К этому добавляется влияние рыночных факторов. Цена на бензин на оптовых биржах поднялась до рекордных значений — в Санкт-Петербурге тонна бензина АИ-92 превысила отметку в 73 тысячи рублей.

Для мелких и средних АЗС покупать бензин по такой цене невыгодно, так как им сложно делать наценку, чтобы сохранить клиентов, пишет Лента.

Что конкретно происходит на АЗС?

В некоторых регионах — Московской, Ленинградской, Рязанской, Нижегородской областях, а также в Поволжье, на юге и Дальнем Востоке — уже ввели лимит на покупку бензина.

На одну машину можно взять всего около 10–20 литров. Кроме того, на многих заправках перестали продавать бензин в канистрах, чтобы избежать скупки «про запас», пишет Известия.

Как долго продлится кризис?

Власти России уже ввели временный запрет на экспорт бензина, чтобы увеличить его поступление на внутренний рынок.

Этот запрет, который сначала действовал с весны по август, был продлен до октября 2025 года.

Что это значит для автовладельцев?

Временные ограничения могут доставлять неудобства: придется планировать поездки так, чтобы не оказаться без топлива, а заправляться небольшими порциями.

Многие эксперты считают, что такие сезонные проблемы с бензином — это обычное дело. Все должно нормализоваться с наступлением холодов и после завершения ремонтных работ на заводах, пишет Газета.ру.