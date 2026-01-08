Ты говоришь как москвич: 7 названий улиц Петербурга, на которых горят все, кто выдает себя за местных

Топонимика Санкт-Петербурга — это не просто реестр наименований проспектов и переулков; это живая, постоянно трансформирующаяся летопись, где каждое слово отражает отпечаток минувшей эпохи, заслуги землевладельцев или следствие значимых событий.

В этой богатой истории таятся многочисленные лингвистические ловушки.

Утвержденные официальными комиссиями ударения в названиях города зачастую вступают в противоречие с устной традицией местных жителей, что порождает как комичные недоразумения, так и серьезные споры.

Битва за остров: Ма́тисов против Мати́сова

Одним из самых ярких примеров такого расхождения является Матисов остров. Ситуация обострилась, когда перед создателями рекламы нового объекта на острове встал вопрос о корректном произношении.

Топонимическая комиссия неуклонно настаивает на варианте Ма́тисовы — как для самого острова, так и для канала.

Специалисты указывают:

“В пользу Ма́тисова канала говорит фамилия купца Ма́тисена, по которому, вероятно, канал и назван”.

Однако среди жителей Коломны и прилегающих районов преобладает ударение на последнем слоге — Мати́сов. Это расхождение, предположительно, связано с финскими корнями названия острова, где акцент традиционно ставится на первую гласную.

Эксперты, осознавая силу устоявшейся народной традиции, не спешат навязывать “пуризм” в рекламной сфере, поскольку опрос показал:

“Больше 90 % говорят Мати́сов”.

Мурзи́нка — бесспорно, Кузьми́нка — предмет дискуссии

С рекой Мурзинкой, впадающей в Неву севернее, этимологическая ясность полная. Название восходит к фамилии Прокофия Мурзина́, сподвижника Петра I. Следовательно, единственно верный вариант — Мурзи́нка.

Вариант с Му́рзинкой, по всей видимости, стал популярным благодаря ассоциациям с литературными образами, но его верность не подтверждена.

Река Кузьминка, протекающая в Пушкине, вызывает меньше противоречий среди местных. Топонимист Андрей Рыжков отмечает:

“Большинство тех людей, с которыми общаюсь лично я и которые живут в Пушкине, ударяют на первый слог”.

Тем не менее, в других частях страны, как, например, в Москве с ее известной усадьбой и станцией метро Кузьми́нки, ударение падает на «и», что более обоснованно с точки зрения имен собственных, где традиционно говорят Кузьма́, а не Ку́зьма.

Фи́льтры, Дми́тров и заблуждения горожан

Своеобразную загадку породило Фи́льтровское шоссе в Тярлеве. Местные жители одинаково часто используют варианты Фи́льтровское и Фильтро́вское. Предполагается, что название связано с расположенной там очистной биологической станцией.

Эксперты в недоумении, как так получилось, что в 1950-е годы утвердили прилагательное «Фи́льтровское», вместо более логичного «фильтровый».

“Поди знай, почему в 1950‑е годы было выбрано именно такое прилагательное, а не нормативное — «фильтровый»”.

В Дмитровском переулке укоренилось устойчивое искажение. Жители нередко произносят Дмитро́вский, игнорируя верное ударение, соответствующее названию подмосковного города Дми́тров.

Как выяснилось, среди самих жителей Дмитрова, “среди самих дмитровчан не встретить никого, кто говорил бы иначе”.

Незыблемость Гангу́тской и слухи о По́крышеве

Андрей Рыжков выделяет случаи, где научная позиция является абсолютно незыблемой.

“Есть случай, в котором мы уверены на 100 % и везде его пропагандируем, — это Гангу́тская улица”.

Несмотря на то что после Великой Отечественной войны закрепился вариант с ударением на первый слог, в русской традиции этот полуостров всегда произносился Гангу́т. Эту традицию бережно сохраняют в Кронштадте, где находится линкор «Гангут».

С советскими мемориальными топонимами ситуация оказалась более неоднозначной. Улица Покрышева названа в честь дважды Героя Советского Союза Петра Покрышева.

Существует слух, что изначально фамилия произносилась Покры́шев, но сам носитель изменил акцент на По́крышев, чтобы избежать путаницы с летчиком Александром Покрышкиным.

Краеведы подтверждают эту версию

“Это, в общем‑то, похоже на байку, но информацию подтвердили родственники”.

Карл Белль и столичные Идрицы

Многие произносят Белевское поле, проспект и переулок через «е» — Бе́левское, полагая, что связь идет с городом Белев Тульской области.

Однако эксперты опровергают этот миф, заявляя:

“На самом деле весь этот «куст» связан с именем англичанина Карла Белля, арендовавшего в XIX веке эти земли”.

Краеведы считают, что новые наименования должны быть однозначными, чтобы избежать путаницы, подобной той, что возникла в районе станции Аэропорт. Там улицы названы в честь станций Псковской области.

Жители и курьеры часто ставят неверное ударение на “второй слог” в названии Идрицкой улицы, не зная, что оно дано в честь поселка Идрица.

Сверить свои знания о верном произношении можно на Топонимическом портале Санкт-Петербурга.

Там можно узнать, что верным является Ре́пищева (произошло от «репища» — поля для выращивания репы), Остро́польский (по названию села Старый Острополь), а также Баско́в переулок — который назван по фамилии, а не в честь испанцев, ошибочно полагавших, что это “переулок Басков”.

