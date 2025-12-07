Городовой / Город / Традиция начинается 13 декабря: Русский музей распахнёт двери для масштабной «Русской традиции»
Опубликовано: 7 декабря 2025 12:34
Продолжительность мероприятия составит почти три месяца — с 13 декабря по 9 марта 2026 года.

На следующей неделе в Санкт-Петербурге готовится к открытию крупная выставка, получившая название «Русская традиция». Мероприятие обещает стать одним из самых масштабных культурных событий года. По сообщению пресс-службы Русского музея, посетителям предложат познакомиться с разнообразными произведениями искусства.

Гости смогут увидеть не только известные картины и рисунки, но и старинные костюмы, кружевные изделия, работы золотного шитья и предметы художественной керамики. На выставке также найдётся место для детских игрушек, расписных шкатулок и сундуков, что позволит глубже погрузиться в национальную культуру. В экспозиции представят свыше 650 уникальных предметов.

Экспонаты разместят в корпусе Бенуа. Проект будет открыт для посетителей с 13 декабря этого года и продлится до 9 марта 2026 года.

Автор:
Юлия Аликова
