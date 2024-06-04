Здоровье точно поправите: как отдохнуть в санаториях России совершенно бесплатно

Некоторые россияне считают, что бесплатно в санаторий могут попасть только ветераны боевых действий или пенсионеры, но это не так. Практически каждый житель вправе рассчитывать на путевку в оздоровительный центр, если специальная комиссия это одобрит. Рассказываем подробности.

Кто может претендовать на путевку

В Минздраве страны сообщили, что не только хронические болезни или инвалидность могут стать пропуском в здравницу. Люди с заболеваниями щитовидной железы, эрозии и язвы желудка, невралгии, радикулита, с мигренями, пиелонефритом, конъюнктивитом и даже некоторыми виды женского бесплодия вполне могут также рассчитывать на лечение в санаториях России. Человек, перенесший сложную операцию, тоже должен пройти реабилитацию в здравнице за счет средств ОМС.

Согласно документам, поправить здоровье, конечно же, каждый год имеют право люди с инвалидностью, участники ВОВ, труженики тыла, ветераны боевых действий, а в случае их смерти — члены их семей, награжденным знаками «Жителю блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя», потерпевшим из-за аварий на Чернобыльской атомной электростанции. Беременные россиянки на сроке от 12 до 30 недель тоже имеют права на две недели нахождения в санатории ос всеми оздоровительными процедурами и пятиразовым питанием.

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Что нужно делать

Обратиться нужно к участковому терапевту, собрать все выписки, справки, подтверждающие диагноз. После все документы должна рассмотреть специальная комиссия, которая и решит, выдавать вам направление или нет. Среди бумаг должны быть прикреплены результаты анализов мочи, на TORCH-инфекции, венерические заболевания, электрокардиограмму, флюорографию.

Окончательный вердикт эксперты вынесут максимум через 20 дней. После вас должны поставить в очередь на получение путевки. Вам выдадут справку по форме №057/у-04. Спустя пару недель такой пациент уже может получать первые процедуры в лучших здравницах России. Список есть на официальном сайте министерства.

С ребенком до 18 лет разрешается подселение одного сопровождающего совершенно бесплатно, но если вы хотите наоборот взять здорового сына или дочь, а справка на вас, то за наследника придется доплатить.

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Подводные камни

Комиссия может и отказать вам в путевке. Например, если они увидят обострение заболевания или противопоказания, например, заразные кожные заболевания, психические расстройства, туберкулез, онкологию, паразитов, неспособность пациента самостоятельно себя обслуживать, а также заболевания, передающиеся половым путем. Для этого нужно также предоставить справку от гинеколога и проктолога. В целом шанс попасть в санаторий велик. Потраченное время на сбор справок точно того стоит.

Источник фото: Legion-Media