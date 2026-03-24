Треть мусора Петербурга пойдёт на переработку: в Ленобласти запустили комплекс «Островский»

Опубликовано: 24 марта 2026 12:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda
Комплекс по переработке отходов «Островский» мощностью 600 тысяч тонн в год запущен в Выборгском районе Ленинградской области.

По данным ТАСС, он будет обрабатывать около трети всех коммунальных отходов, образующихся в Санкт‑Петербурге.

Как отметил журналистам заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев, объект относится к наиболее современным на территории России и в зоне экологического мониторинга, а также имеет важное значение для Санкт‑Петербурга.

Он подчеркнул, что за последние 3,5 года регион прошёл серьёзный путь: значительно выросло количество сортируемых и перерабатываемых отходов, часть которых уже превращается во вторичное сырьё.

В церемонии открытия приняли участие губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев, генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Ирина Тарасова и генеральный директор АО «Невский экологический оператор» Екатерина Горшкова.

Автор:
Юлия Аликова
Город
