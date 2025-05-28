Три буквы «М»: новая станция метро «Юго-Западная» готовится удивлять петербуржцев

На новой станции метро «Юго-Западная» в Петербурге скоро появится необычная фишка — на фасаде вестибюля будут висеть сразу три больших логотипа метро в виде нового знака Петербургского метрополитена. Две буквы уже установили, а одну и подсветили.

Три буквы «М» рядом

Обычно на станциях метро висит один такой логотип, но здесь решили сделать по-другому. Первую «М» повесили еще 25 мая и сразу проверили, как она смотрится с подсветкой — получилось ярко и эффектно. А 27 мая добавили вторую, а всего их будет три, сообщает Росбалт.

Все они будут рядом, на одном фасаде, но с разных сторон здания — так, чтобы их было видно с разных улиц и перекрестков. Получится такая «тройная» вывеска, которая точно не останется незамеченной.

Что с самой станцией?

Внутри уже почти все готово: отделка, эскалаторы, стеклянный купол. Работы идут полным ходом, чтобы успеть открыть станцию до конца этого года. Сначала станцию планировали открыть в 2024-м году, но сроки немного сдвинулись.

Немного о станции и районе

«Юго-Западная» — это новая станция на Красносельско-Калининской линии метро, которая будет удобным продолжением уже существующих маршрутов. Она расположится в районе, где раньше была стоянка супермаркета, и станет важным транспортным узлом для многих жителей.

Так что скоро на «Юго-Западной» появится не только современный и удобный вход в метро, но и яркий фасад с тремя большими буквами «М», которые вместе создадут необычную картинку.