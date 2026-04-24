Три десятилетия в эфире: Ольга Погодина рассказала о причине смерти Алексея Пиманова
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Сад-огород Туризм Кулинария
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Три десятилетия в эфире: Ольга Погодина рассказала о причине смерти Алексея Пиманова

Опубликовано: 24 апреля 2026 12:55
 Проверено редакцией
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda
О кончине ведущего программы «Человек и закон» сообщили на официальном сайте Первого канала.

Миллионы зрителей по всей стране сегодня скорбят. Внезапно ушел из жизни человек, чей голос десятилетиями ассоциировался с поиском справедливости.

Алексей Пиманов, бессменный ведущий программы «Человек и закон», скончался на 65-м году жизни. Эта новость стала громом среди ясного неба для всех — от коллег до простых обывателей.

Сердце не выдержало

Причиной трагедии стал инфаркт. Супруга журналиста, актриса Ольга Погодина, едва сдерживает слезы. Она подтвердила КП: сердце мужа остановилось. Самое страшное, что ничего не предвещало беды.

Еще накануне Алексей был бодр, полон энергии и планов. Он не жаловался на здоровье, поэтому его уход стал для семьи настоящим шоком.

Лицо программы «Человек и закон»

Для большинства из нас Пиманов — это, прежде всего, передача «Человек и закон». Он вел её почти тридцать лет, с далекого 1996 года.

Алексей умел рассказывать о сложных вещах — законах, преступлениях и судах — так, что его понимал каждый. Он не просто читал текст в кадре, он проживал каждую историю, оставаясь принципиальным и честным журналистом.

Путь от инженера до большого босса

Карьера Пиманова — это пример того, как человек всего добивается своим трудом. Он пришел на телевидение в 1986 году и начинал с самых низов, работая видеоинженером.

Шаг за шагом он строил свой путь: был ведущим, режиссером, продюсером. С 2013 года он возглавлял медиахолдинг «Красная звезда». Алексей был настоящим фанатом своего дела и профессионалом высочайшего класса.

Помимо работы в кадре, Пиманов был талантливым режиссером и сценаристом. Он снял немало художественных и документальных фильмов, среди которых военная драма «Крым» и спортивный фильм «Одиннадцать молчаливых мужчин».

Алексей всегда увлекался историей и политикой, что отражалось в его проектах «Кремль-9» и «За Кремлевской стеной».

Коллеги говорят, что он был «человеком старой закалки» — для него слово и репутация всегда стояли на первом месте.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏 1
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью