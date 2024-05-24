Три главных ошибки туристов, которые собираются за границу

Сборы в долгожданный отпуск всегда вызывают внутри чувство ликования. Однако ему сопутствует и мандраж. Стараясь не забыть дома паспорта и деньги, можно упустить из виду другие важные моменты, которые нужно предусмотреть перед путешествием. По крайней мере тем, кто собирается за границу.

Медицинская страховка

Многие туристы, которые едут в другую страну дикарями, не спешат тратиться на страховку. И это очень опрометчиво. Если вы летите в отпуск всего на пару недель, то услуга обойдется совсем недорого. Зато точно будете спокойны, что в случае непредвиденных проблем со здоровьем всегда сможете получить помощь. Особенно это касается тех, кто отправляется в экзотические страны. Если во время отдыха вы вынуждены будете обратиться к врачу, получите немаленький счет. А пока его не выплатите, не сможете вылететь на родину.

Так произошло с 25-летней россиянкой Дарьей Золиной. Девушка случайно сломала ногу на острове Бали. В результате за операцию с нее потребовали 1,4 миллиона рублей, а за консультацию хирурга — 30 тысяч рублей. Нахождение в больнице оценивалось в 90 тысяч рублей в сутки.

Источник фото: Legion-Media

Звонок в банк

Чтобы операции по карте за рубежом не сочли подозрительными, стоит заблаговременно предупредить банк об отъезде. С введением санкций эта необходимость частично отпала, ведь в большинстве стран за рубежом нельзя расплатиться российскими картами. Тем не менее тем, у кого на руках есть «пластик» иностранных финогранизаций, все же стоит озаботиться этим вопросом. Порядок процедуры лучше уточнить у сотрудников банков.

Источник фото: Legion-Media

Изучение запретов и ограничений

Прежде чем отправляться в путешествие в ту или иную страну, стоит ознакомиться с ее законами и нормами поведения. К примеру, в арабских странах нельзя употреблять алкоголь и носить слишком откровенную одежду, из Египта запрещено вывозить ракушки и кораллы, в Таиланде не допускается вход в храм в обуви. Возможно, в случае несерьезных нарушений туристу просто сделают выговор, однако иногда могут вызывать полицию и выписать штраф. Если же человек будет реагировать неадекватно, могут и в тюрьму посадить. В любом случае рисковать не стоит.

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media