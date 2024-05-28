Три опасности, которые поджидают туриста в Питере: можно остаться без денег

Туристов, которые приезжают в Питер, ожидают не только красивые пейзажи и архитектура с многовековой историей. Есть также риск нарваться на мошенников и остаться без всех своих денег. Вот три опасности, с которыми чаще всего сталкиваются гости северной столицы. Запомните, чтобы не попасться в ловушку.

Уличные аниматоры

Ростовые куклы в виде различных мультяшек, «бронзовые» люди-скульптуры, акробаты на ходулях и, конечно же, нарядные Петр и Екатерина — самая популярная и при этом весьма агрессивная категория, которая так и хочет выманить из туриста побольше деньжат. Как правило, они работают в самых проходимых местах любого туристического маршрута: Невский проспект, Дворцовая площадь, Казанский собор, Спас на Крови и другие.

Сначала аниматоры приветливо улыбаются и приглашают сделать с ними фото. Некоторые из них даже уверяют, что это бесплатно. Вот только если вы согласитесь, с вас потребуют весьма круглую сумму, причем не в самой дружелюбной манере. Отсутствие налички с собой — не отговорка, многие из персонажей принимают оплату безналом.

То же самое касается людей, которые предлагают сделать фото с обезьянкой, белыми голубями, совами, енотами и прочей живностью. Только помимо лишней траты денег, есть риск нарваться на больное животное и что-нибудь подцепить. А это не самый удачный вариант развития событий в отпуске.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

«‎Защитники» детей и природы

Еще очень часто на улицах можно встретить волонтеров, которые собирают пожертвования, например, на помощь больным малышам или бездомным животным. Внешне молодые люди выглядят вполне приятно и никогда не проявляют агрессию. Вот только зачастую на деле никаких фондов не существует, как бы активно вас не пытались уверить в обратном.

Проверить, действительно ли защитники экологии собирают средства на озеленение города, а волонтеры — на лечение больных детей, очень просто. Попросите у них название официального сайта организации, а еще лучше — ссылку. Если ничего внятного вам так и не ответят, то перед вами точно мошенники. Не отдавайте им свои деньги.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Чайные дегустации

Чаще всего аферисты орудуют на Невском проспекте. Несколько сотрудников компании по продаже чая пристают к туристу и начинают всячески настаивать на том, чтобы он попробовал их продукцию. Бывали случаи, когда мошенники хватали людей под руки и силой вели их в свой магазин.

Оказавшихся в помещении жертв убеждают попробовать напиток, уверяя, что все это совершенно бесплатно. Но по итогу людям вручают пакеты с чаем за заоблачные суммы и настойчиво убеждают купить продукцию. Вырваться из лап столь агрессивных продажников бывает непросто, так что лучше изначально обходить их стороной, советует портал Kudago.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru