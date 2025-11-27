Три штриха — и квартира уже готова к празднику: дизайнер показала силу подсвечников, венков и фонариков

В преддверии Нового 2026 года многие уже задумываются об украшении своих домов и квартир. Ксения Кузнецова, представитель одной из интерьерных компаний, поделилась своими советами по оформлению жилища для создания праздничного настроения с «Газета.Ru». Она подчеркивает важность оформления входных зон в доме.
Дизайнер рекомендует начать с прихожей, так как здесь гости и члены семьи делают первые шаги в дом. По её мнению, на входной двери уместно разместить венок, который будет напоминать о новогодних праздниках. Такая деталь способна сразу создать нужное настроение.
Особое внимание, по мнению Кузнецовой, требуется уделить гостиной, ведь обычно здесь собираются близкие во время торжества.
Она рекомендует оформить пространство вокруг камина или телевизора с помощью композиций из свечей в красных и золотых подставках, фонариков и гирлянд. Мягкие подушки тёплых оттенков и пледы красного либо медного цвета добавят уюта и подчеркивают зимнюю атмосферу.
Традиционная ель по-прежнему занимает центральное место в праздничном интерьере. Дизайнер советует выбирать как натуральное дерево, так и искусственные варианты классической формы. Для украшения подойдут игрушки и шары красных, медных, а также ярко-оранжевых цветов.
- Ёлочные игрушки в виде лошадок, подков или колокольчиков дополнят образ наступающего года.
- Для полноценной композиции подойдут гирлянды с лампочками в тех же оттенках или декоративные бусы.
Тем, кто предпочитает минимализм, не обязательно украшать каждый уголок — достаточно выбрать несколько ярких деталей, чтобы в доме появилось ощущение праздника. Декор легко адаптировать под личные предпочтения и стиль интерьера.
Ранее эксперты также объясняли, почему многие могут чувствовать усталость перед наступающими торжествами.