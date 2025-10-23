Три тысячи пар коньков, животные-помощники и световые инсталляции: когда в Петербурге откроется лесной каток в Охта Парке

Лесной каток в Охта Парке начнется уже 1 ноября 2025 года. Однако дату могут сдвинуть из-за погодных условий, пишет Горбилет.

Традиционно этот каток открывается одним из первых в Петербурге. Работать он будет по будням с 11:00 до 22:30, а в выходные — с 9:00 до 22:30.

Особенности катка

Это не просто обычный каток — здесь целая сеть извилистых ледовых дорожек, которые пролегают прямо посреди соснового леса.

Каждая дорожка окружена подсвеченными хвойными деревьями. На маршруте горят световые инсталляции, создающие волшебную атмосферу вечернего леса.

Площадь катка — более 5 тысяч квадратных метров. Для новичков подготовлена большая учебная зона с поручнями, где можно учиться кататься без страха упасть.

Здесь же есть кафе, фотозоны и площадки для мастер-классов — для посетителей всех возрастов.

Прокат и удобства

Для аренды предлагают очень большой выбор — коньков более 3 000 пар для детей и взрослых.

Маленьким и начинающим фигуристам помогают устойчивые фигуры животных, за которые можно держаться, чтобы чувствовать себя увереннее на льду.

Технологии и комфорт

Для поддержания качества льда в любую погоду используется современная система искусственного охлаждения, которая позволяет кататься даже при положительной температуре воздуха — до +10°С.

Ледозаливочные машины регулярно устраняют избыточную влагу с поверхности льда, чтобы он оставался ровным и безопасным.

Каток в Охта Парке — это не просто спорт и активность, а настоящее зимнее приключение на свежем воздухе.