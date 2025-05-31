Как Петр I регулировал рабочий день: чем запомнилось 31 мая в истории Петербурга

31 мая — день, отмеченный в истории Петербурга несколькими важными событиями, которые отражают разные эпохи и грани жизни города — от царских указов до блокадного героизма.

1708: Указ Петра I о трудовом дне

В 1708 году Петр I издал указ о величине трудового дня. Он определил штрафы и наказания для адмиралтейских рабочих:

«Чтоб мастеры, и подмастерья, и плотники ходили на работу на свои дела марта с 25 сентября по 15 число в 5 часу пополуночи и работать до 11 часу, а с первого па десять часа отдыхать до 1 часу, а с первого часу быть на работе до 7 часу, а как ударит 7 часов отдыхать, не отпуская в домы полчаса и с полуосмого часа работать до вечернего пушечного с крепости выстрелу».

Это — жесткий регламент, который отражает эпоху становления Российского флота и требовательное отношение Петра I к труду.

1900: Открытие бюста М. И. Глинки

В Александровском саду у Адмиралтейства открыт бюст Михаила Ивановича Глинки (скульпторы В. Крейтан и В. Пащенко). Это — дань уважения великому русскому композитору, чье творчество стало символом национальной музыкальной культуры.

1932: Закрытие Сергиевского собора

В 1932 году было принято постановление о закрытии Сергиевского собора. Он находился на углу Литейного проспекта и Сергиевской (Чайковского) улицы.

Как пишет panevin.ru, в 1936 году он был разобран, а его стены использовались при постройке административного здания ОГПУ. Это — трагическая страница в истории города, связанная с эпохой борьбы с религией и уничтожением культовых сооружений.

1942: Блокадный футбольный матч

В 1942 году в блокадном Ленинграде прошел футбольный матч между «Динамо» и ЛМЗ. Было сыграно два укороченных тайма по 30 минут.

Встреча закончилась со счетом 7:3 в пользу «Динамо». Это — символ мужества и стойкости жителей блокадного города, которые, несмотря на голод и лишения, находили в себе силы для жизни и спорта. Этот матч стал легендой, напоминающей о несгибаемой воле ленинградцев.

31 мая — день, который напоминает о многогранности истории Петербурга, о его взлетах и падениях, о людях, которые создавали и защищали этот великий город.