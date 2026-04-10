Творожная пасха, которая всем нравится: рецепт простой, вкус нежный - получится и без пасочницы
Творожная пасха, которая всем нравится: рецепт простой, вкус нежный - получится и без пасочницы

Опубликовано: 10 апреля 2026 19:01
 Проверено редакцией
Простой рецепт вкусной творожной пасхи 

Из традиционных пасхальных блюд всеобщий фаворит - кулич. А вот творожную пасху любят не все. Но даже те, кто обычно к ней равнодушен, оценят приготовленную по этому рецепту. Минимум вашего времени, 12 часов в холодильнике - и готова пасха невероятной нежности. Для приготовления удобно использовать пасочницу, но можно обойтись и без нее.

Ингредиенты

  • 600 г творога
  • 4 желтка
  • 200 гр жирной сметаны (от 20%)
  • 100 г мягкого сливочного масла
  • 100 гр сахара, 1 пакетик ванильного сахара
  • по 100 гр изюма, кураги или др. добавок

Приготовление

Творог пробить блендером до однородной массы или перетереть через сито.

Отделить желтки от белков (белки совсем не понадобятся), добавить их к творогу, влить сметану жирностью не менее 20%, сахар, сливочное масло комнатной температуры и ванильный сахар. Всю массу пробить блендером.

Перелить массу в кастрюлю и поставить на небольшой огонь. Масса будет становиться более жидкой, но важно не дать ей закипеть. Появились пузырьки - пора убирать с огня.

Пока масса остывает, промыть и просушить изюм. Затем добавить в массу изюм и цукаты и хорошо перемешать. Вместо цукатов можно взять цедру апельсина, курагу, чернослив или вяленую вишню, нарезав их мельче изюма.

Пасочницу выстелить влажной марлей или тонкой тканью. Выложить в нее массу, поставить груз и убрать в холодильник. Через 12 часов готовую пасху вынуть из формы, украсить сахарной пудрой, цукатами, цветной посыпкой или орехами.

Что учесть, чтобы получилось идеально:

  • Выбирайте не жидкий творог, а пастообразный.
  • Берите только жирную сметану, иначе пасха не будет держать форму.
  • Как только появилось первое "бульканье" — снимайте с огня. До появления пузырьков пройдет пара минут.

Чем заменить пасочницу, если ее нет

Вместо пасочницы можно взять дуршлаг с мелкими отверстиями. Нужно постелить марлю в два слоя, сверху выложить пасху. Как и в первом случае, поставить груз и миску для стекающей жидкости. Или можно обрезать пластиковую бутылку, срезав дно и горлышко. Тогда пасха будет цилиндрической.

Творожная пасха пролежит в холодильнике 2-3 дня, но держать ее лучше под крышкой, чтобы не пересыхала, пишет блогер Калнина Наталья.

Автор:
Алина Владимирова
