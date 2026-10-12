Тысячи россиян обяжут делать ремонт на кухне: законодательство изменили - что важно учесть

Проверки вентиляции в газифицированных квартирах с 2026 года ужесточились.

Раньше специалист мог ограничиться беглым осмотром. Теперь нужны замеры в каждой квартире. Если канал недоступен, акт не подписывают. Без документа подачу газа могут остановить.

Откройте путь воздуху

Найдите вентиляционное отверстие на кухне. Оно не должно быть чем-либо перекрыто. Уберите обои, панели, шкафы и любые другие преграды. Если гарнитур стоит вплотную к каналу, переставьте секции или демонтируйте их. Отверстие работает не для галочки: через него уходит угарный газ и лишняя влага. Забитый канал — это риск отравления.

Разъедините вытяжку и канал

Кухонную вытяжку нельзя встраивать в общедомовую шахту. Выключенный прибор перекрывает тягу своими клапанами. Если вытяжка и плита работают одновременно, возникает обратная тяга. Продукты горения возвращаются в помещение. Оставьте механическую вытяжку отдельной.

Получите акт и передайте его газовикам

Проверки идут трижды в год: август-сентябрь, декабрь-февраль, март-май. Управляющая компания составляет акт и отправляет его в газораспределительную организацию. Собственник тоже обязан передать копию. Если тяга слабая, подайте заявку на прочистку. Без подписанного акта договор на обслуживание не продлят.

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