Пожелтевший тюль станет белее снега без дорогого отбеливателя: стирайте по этой простой схеме

Провисевший на кухне тюль со временем становится желтым и порой даже липким. Отстирать его просто в машинке, чтобы ткань вновь стала белее снега, не получится. Придется действовать по определенной схеме, которая гарантирует успех.

Прежде всего занавеску нужно замочить в чистой ледяной воде. Осевшие на поверхности частички не впитаются еще глубже, а значит на следующих этапах трудностей не будет. Примерно через час отправьте мокрый тюль в «стиралку», выставив 30-градусную температуру.

Отбеливать штору необходимо в растворе из воды и перекиси водорода в соотношении 1 к 3. Нужно будет смочить мягкую губку в смеси и нанести на тюль. Несколько минут материал должен полежать в таком виде, после чего его можно ополоснуть под теплым душем.

В конце рекомендуется вновь поставить ткань стираться в машинке, добавив в лоток для кондиционера около 70 миллилитров 9-процентного уксуса, передает Дзен-канал «Заходим поедим».

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