Город в миниатюре: по следам самых узких улиц и крошечных площадей Петербурга

Петербург — город грандиозных масштабов: широкие проспекты, безграничные площади, исполинские соборы.
Но его настоящая душа часто скрывается там, куда не заглядывают туристические автобусы — в узких, как щели, переулках и на крошечных, почти незаметных площадях.
Эти места — живая история, застывшая в камне, хранящая тишину и особый, непарадный шарм.
Улица Репина: где два человека едва разойдутся
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Статус: официально самая узкая улица Санкт-Петербурга.
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Где находится: на Васильевском острове, между Средним и Большим проспектами.
Прогуливаясь по строгим линиям Васильевского острова, легко пропустить этот проход, больше похожий на щель между домами.
Ширина улицы Репина в некоторых местах едва достигает шести метров. Здесь нет тротуаров — старинная брусчатка лежит от стены до стены.
Почему она такая узкая?
История улицы Репина — это история непарадного, утилитарного города. В XVIII веке, когда застраивался Васильевский остров, участки нарезались очень глубокими.
Чтобы обеспечить проезд для пожарных команд и подвоз дров к задним дворам, между основными линиями-проспектами оставляли такие узкие “служебные” проезды.
Изначально улица называлась Песчаной, затем — Соловьёвской.
Свое нынешнее имя она получила в честь художника Ильи Репина, который жил неподалеку, в здании Академии художеств.
Пройтись по улице Репина — все равно что сделать шаг в прошлое. Стены домов-колодцев создают особую акустику, приглушая шум большого города. Это идеальное место, чтобы почувствовать настоящий, нетуристический Петербург.
Хазовская площадь: микро-площадь, которую вы не замечали
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Статус: считается самой маленькой площадью города.
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Где находится: на углу Адмиралтейского проспекта и Гороховой улицы.
Что такое площадь?
Обычно это большое открытое пространство. Но в Петербурге есть исключение. Хазовская площадь — это крошечный треугольный островок, который большинство горожан и туристов принимают за обычный широкий тротуар.
Вы наверняка проходили по ней сотни раз, даже не подозревая, что находитесь на площади.
Ее площадь составляет всего около 250 квадратных метров.
Она появилась в 1952 году и была названа в честь летчика-истребителя, Героя Советского Союза Андрея Хазова, погибшего при обороне Ленинграда.
Это скромный, почти незаметный памятник в самом сердце города, который легко пропустить в тени монументального Адмиралтейства.
Найти ее — это своего рода квест для самого внимательного пешехода.
Почетные упоминания: другие городские “малыши”
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Щербаков переулок: этот короткий и очень узкий проход соединяет улицу Рубинштейна и Загородный проспект в районе знаменитых “Пяти углов”. Для местных жителей это популярный способ срезать путь, а для туристов — еще одна возможность заглянуть в уютные дворы-колодцы.
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Митрофаньевский тупик: хотя сегодня он уже не совсем тупик, этот крошечный проезд у Балтийского вокзала сохранил свое историческое название и камерную атмосферу.
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Песковский переулок: соединяя 1-ю и 2-ю Советские улицы, этот переулок также поражает своей узостью и тишиной в самом центре шумного города.
|Место
|Статус
|Где находится
|Чем примечательно
|Улица Репина
|Самая узкая улица
|Васильевский остров
|Исторический служебный проезд, сохранивший брусчатку и атмосферу XIX века.
|Хазовская площадь
|Самая маленькая площадь
|Угол Адмиралтейского пр. и Гороховой ул.
|Крошечный “островок”, названный в честь героя войны, который легко не заметить.
|Щербаков переулок
|Один из самых узких переулков
|Район Пяти углов
|Популярный у местных жителей короткий путь, полный атмосферы старого города.
Исследование этих миниатюрных уголков — лучший способ понять, что величие Петербурга заключается не только в его имперском размахе, но и в этих скромных, почти секретных местах, где до сих пор живет его подлинная история.