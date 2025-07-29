Город в миниатюре: по следам самых узких улиц и крошечных площадей Петербурга

Маленькие улочки и миниатюрные площади — это все хранит в себе частички нашей истории. Откуда они взялись и где находятся?

Петербург — город грандиозных масштабов: широкие проспекты, безграничные площади, исполинские соборы.

Но его настоящая душа часто скрывается там, куда не заглядывают туристические автобусы — в узких, как щели, переулках и на крошечных, почти незаметных площадях.

Эти места — живая история, застывшая в камне, хранящая тишину и особый, непарадный шарм.

Улица Репина: где два человека едва разойдутся

Статус: официально самая узкая улица Санкт-Петербурга.

Где находится: на Васильевском острове, между Средним и Большим проспектами.

Прогуливаясь по строгим линиям Васильевского острова, легко пропустить этот проход, больше похожий на щель между домами.

Ширина улицы Репина в некоторых местах едва достигает шести метров. Здесь нет тротуаров — старинная брусчатка лежит от стены до стены.

Почему она такая узкая?

История улицы Репина — это история непарадного, утилитарного города. В XVIII веке, когда застраивался Васильевский остров, участки нарезались очень глубокими.

Чтобы обеспечить проезд для пожарных команд и подвоз дров к задним дворам, между основными линиями-проспектами оставляли такие узкие “служебные” проезды.

Изначально улица называлась Песчаной, затем — Соловьёвской.

Свое нынешнее имя она получила в честь художника Ильи Репина, который жил неподалеку, в здании Академии художеств.

Пройтись по улице Репина — все равно что сделать шаг в прошлое. Стены домов-колодцев создают особую акустику, приглушая шум большого города. Это идеальное место, чтобы почувствовать настоящий, нетуристический Петербург.

Хазовская площадь: микро-площадь, которую вы не замечали

Статус: считается самой маленькой площадью города.

Где находится: на углу Адмиралтейского проспекта и Гороховой улицы.

Что такое площадь?

Обычно это большое открытое пространство. Но в Петербурге есть исключение. Хазовская площадь — это крошечный треугольный островок, который большинство горожан и туристов принимают за обычный широкий тротуар.

Вы наверняка проходили по ней сотни раз, даже не подозревая, что находитесь на площади.

Ее площадь составляет всего около 250 квадратных метров.

Она появилась в 1952 году и была названа в честь летчика-истребителя, Героя Советского Союза Андрея Хазова, погибшего при обороне Ленинграда.

Это скромный, почти незаметный памятник в самом сердце города, который легко пропустить в тени монументального Адмиралтейства.

Найти ее — это своего рода квест для самого внимательного пешехода.

Почетные упоминания: другие городские “малыши”

Щербаков переулок: этот короткий и очень узкий проход соединяет улицу Рубинштейна и Загородный проспект в районе знаменитых “Пяти углов”. Для местных жителей это популярный способ срезать путь, а для туристов — еще одна возможность заглянуть в уютные дворы-колодцы.

Митрофаньевский тупик: хотя сегодня он уже не совсем тупик, этот крошечный проезд у Балтийского вокзала сохранил свое историческое название и камерную атмосферу.

Песковский переулок: соединяя 1-ю и 2-ю Советские улицы, этот переулок также поражает своей узостью и тишиной в самом центре шумного города.

Место Статус Где находится Чем примечательно Улица Репина Самая узкая улица Васильевский остров Исторический служебный проезд, сохранивший брусчатку и атмосферу XIX века. Хазовская площадь Самая маленькая площадь Угол Адмиралтейского пр. и Гороховой ул. Крошечный “островок”, названный в честь героя войны, который легко не заметить. Щербаков переулок Один из самых узких переулков Район Пяти углов Популярный у местных жителей короткий путь, полный атмосферы старого города.

Исследование этих миниатюрных уголков — лучший способ понять, что величие Петербурга заключается не только в его имперском размахе, но и в этих скромных, почти секретных местах, где до сих пор живет его подлинная история.