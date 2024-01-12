Индукционная плита всегда будет сиять: нужно протереть поверхность этим продуктом

К чистке индукционной плиты стоит подойти ответственно. Слишком агрессивные средства могут вмиг испортить поверхность. Но необязательно использовать дорогую химию, чтобы ухаживать за прибором. Ведь с этой задачей легко справится одно копеечное средство.

Речь идет о столовом уксусе. Этот продукт идеально подходит для стеклокерамики. Он эффективно устраняет жир и нагар, а заодно дезинфицирует поверхность.

Смешайте уксус и воду в равных пропорциях, а затем перелейте жидкость в распылитель. Нанесите раствор на загрязненные участки и оставьте на пару минут. В завершение протрите плиту чистой губкой или тряпкой, чтобы окончательно избавиться от следов, делится портал «Техно-тт».

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