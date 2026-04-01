У собаки клещ — без паники: как вытащить и защитить любимца от прожорливого паразита

Клещ - это переносчик пироплазмоза, опасного сезонного заболевания у собак. Именно поэтому владельцы животных так боятся увидеть на своем любимце после прогулки надувшегося прожорливого клеща. Но если все-таки это случилось, то ни в коем случае не паникуйте и не пугайте питомца криками отчаяния. Расскажем, как вытащить клеща и что делать дальше.

Во-первых, надо понимать, что отнюдь не каждый клещ - переносчик пироплазмоза, и все же подстраховаться нужно.

Что делать?

Выкрутите из тела собаки клеща при помощи специального устройства, которое называется тик-твистер. В течение следующих 5-10 дней наблюдайте за состоянием любимца. Если собака стала вялой, потеряла аппетит, изменился цвет ее мочи (до темного), то сразу же везите ее в ветеринарную клинику. Если подобных симптомов не наблюдается, то и не стоит лишний раз провоцировать у животного стресс.

Что нельзя делать?

А вот заливать клеща маслом нельзя. Это перекроет ему кислород, вызовет рвотный рефлекс, и он "выплюнет" все токсины из своего желудка в кровь собаки.

Как защитить питомца?

Самые современные и эффективные методы защиты собаки от клещей:

ошейник. Это самый надежный метод, который подойдет не только собаке, но и кошке, находящейся на самовыгуле;

спрей. Действует сразу, но неравномерно. Тоже подходит для собак и кошек;

капли на холку. Распределяется через жировые железы, поэтому мыть и сушить собаку перед нанесением не следует;

таблетки для приема внутрь. Самый дорогой, но надежный способ. Иногда собаки выплевывают таблетки, и в этом случае не помешает подстраховаться ошейником.

Ранее "Городовой" рассказывал, какие породы кошек не любят сидеть на руках - питомцы с непростым характером.