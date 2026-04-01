Городовой / Полезное / У собаки клещ — без паники: как вытащить и защитить любимца от прожорливого паразита
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
При появлении 2-3 первых листьев баклажанам - обязательно: 1 действие гарантирует мощный урожай Полезное
Ландшафтный дизайн на минималках. 6 самостоятельных цветов: радуют до холодов, уход не нужен — посадили и забыли Полезное
Покруче Эрмитажа: топ-5 бесплатных малоизвестных мест в Питере, которые стоит посетить туристу Вопросы о Петербурге
Добавляем две горсти в лунку – и картошка крупнее соседской в 2 раза – ни проволочника, ни колорадских жуков Полезное
«Колдуны»: старинный рецепт, о котором незаслуженно забыли – понадобится картофель и фарш Полезное
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

У собаки клещ — без паники: как вытащить и защитить любимца от прожорливого паразита

Опубликовано: 1 апреля 2026 14:07
 Проверено редакцией
Legion-Media
Как вытащить клеща, найденного на собаке после прогулки

Клещ - это переносчик пироплазмоза, опасного сезонного заболевания у собак. Именно поэтому владельцы животных так боятся увидеть на своем любимце после прогулки надувшегося прожорливого клеща. Но если все-таки это случилось, то ни в коем случае не паникуйте и не пугайте питомца криками отчаяния. Расскажем, как вытащить клеща и что делать дальше.

Во-первых, надо понимать, что отнюдь не каждый клещ - переносчик пироплазмоза, и все же подстраховаться нужно.

Что делать?

Выкрутите из тела собаки клеща при помощи специального устройства, которое называется тик-твистер. В течение следующих 5-10 дней наблюдайте за состоянием любимца. Если собака стала вялой, потеряла аппетит, изменился цвет ее мочи (до темного), то сразу же везите ее в ветеринарную клинику. Если подобных симптомов не наблюдается, то и не стоит лишний раз провоцировать у животного стресс.

Что нельзя делать?

А вот заливать клеща маслом нельзя. Это перекроет ему кислород, вызовет рвотный рефлекс, и он "выплюнет" все токсины из своего желудка в кровь собаки.

Как защитить питомца?

Самые современные и эффективные методы защиты собаки от клещей:

  • ошейник. Это самый надежный метод, который подойдет не только собаке, но и кошке, находящейся на самовыгуле;
  • спрей. Действует сразу, но неравномерно. Тоже подходит для собак и кошек;
  • капли на холку. Распределяется через жировые железы, поэтому мыть и сушить собаку перед нанесением не следует;
  • таблетки для приема внутрь. Самый дорогой, но надежный способ. Иногда собаки выплевывают таблетки, и в этом случае не помешает подстраховаться ошейником.

Ранее "Городовой" рассказывал, какие породы кошек не любят сидеть на руках - питомцы с непростым характером.

Автор:
Анна Леонова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью