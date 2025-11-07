Городовой / Город / Убили в Эмиратах — след привёл к Неве: в Петербурге задержаны семеро по делу Новака и его жены
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Как оживят витрину Петербурга: Беглов раскрыл, что будет с фасадами по программе «Невский проспект» Город
С двух сторон: с 10 ноября в Петербурге ограничат движение в Московском и Приморском районах Город
«Голубоглазые дети света и воды»: Возрождение народа Водь, чудом уцелевшего в истории Ленобласти Общество
«Песня спета»: Татьяна Буланова закрыла свой ресторан в Петербурге Город
«Погуляем — а дальше хоть трава не расти»: банды, ножи и кровь на мостовых Петербурга XIX века Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Туризм
Категории
Общество Спорт

Убили в Эмиратах — след привёл к Неве: в Петербурге задержаны семеро по делу Новака и его жены

Опубликовано: 7 ноября 2025 21:15
Убили в Эмиратах — след привёл к Неве: в Петербурге задержаны семеро по делу Новака и его жены
Убили в Эмиратах — след привёл к Неве: в Петербурге задержаны семеро по делу Новака и его жены
Городовой ру

В Санкт-Петербурге задержаны предполагаемые организаторы и пособники по делу об убийстве предпринимателя Новака и его супруги.

Семь человек задержаны по подозрению в похищении и убийстве Романа Новака и его жены Анны, сообщает Neva.Today.

Супругов захватили в Объединённых Арабских Эмиратах, а впоследствии преступники потребовали выкуп. Когда требование не было выполнено, злоумышленники убили своих жертв.

Среди задержанных — четверо участников, которых вовлекли для аренды автомобиля и дома, покупки орудий преступления, а также организации встречи с так называемыми "инвесторами".

Кроме того, в числе подозреваемых оказались трое, которых следствие считает организаторами этого преступления. Двое из них являются жителями Санкт-Петербурга, возраст мужчин — от 44 до 53 лет.

По данному происшествию заведено уголовное дело по обвинению в убийстве двух человек по пункту «а» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ближайшее время подозреваемым изберут меру пресечения. Следственные мероприятия продолжаются.

Ранее сообщалось, что пропали 38-летний друг Павла Дурова Роман Новак и его жена. Правоохранители считают, что их убили.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью