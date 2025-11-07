Убили в Эмиратах — след привёл к Неве: в Петербурге задержаны семеро по делу Новака и его жены

Семь человек задержаны по подозрению в похищении и убийстве Романа Новака и его жены Анны, сообщает Neva.Today.
Супругов захватили в Объединённых Арабских Эмиратах, а впоследствии преступники потребовали выкуп. Когда требование не было выполнено, злоумышленники убили своих жертв.
Среди задержанных — четверо участников, которых вовлекли для аренды автомобиля и дома, покупки орудий преступления, а также организации встречи с так называемыми "инвесторами".
Кроме того, в числе подозреваемых оказались трое, которых следствие считает организаторами этого преступления. Двое из них являются жителями Санкт-Петербурга, возраст мужчин — от 44 до 53 лет.
По данному происшествию заведено уголовное дело по обвинению в убийстве двух человек по пункту «а» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ближайшее время подозреваемым изберут меру пресечения. Следственные мероприятия продолжаются.
Ранее сообщалось, что пропали 38-летний друг Павла Дурова Роман Новак и его жена. Правоохранители считают, что их убили.