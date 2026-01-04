Городовой / Город / Убийство 23-летней давности обернулось взрывной находкой: у одного из подозреваемых — склад гранат
Убийство 23-летней давности обернулось взрывной находкой: у одного из подозреваемых — склад гранат

Опубликовано: 4 января 2026 17:42
 Проверено редакцией
Городовой ру

В одном из офисных помещений в стене обнаружили замурованный тайник с оружием.

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов вышли на след оружейного тайника, принадлежащего лицу, причастному к убийству, совершенному 23 года назад. Склад с гранатами и гранатомётами был спрятан в стене одного из офисных помещений и обнаружен следователями в ходе расследования. О находке стало известно после того, как ранее по подозрению в этом преступлении задержали двух работников органов местного самоуправления муниципального образования «Дачное» и двух жителей города.

В июне 2003 года в районе проспекта Стачек была совершена расправа над супругами и их охранником, случайный свидетель получил ранения. Как выяснилось, члены преступной группы какое-то время следили за местным предпринимателем, с которым у них возник конфликт. Спустя несколько месяцев они установили самодельное взрывное устройство на его автомобиль.

Задуманное довести до конца злоумышленникам не удалось — их действия заметили свидетели. Позднее взрывчатку обезвредили представители силовых ведомств.

Автор:
Юлия Аликова
Город
