Ученые приручили морских микроскопических «монстров»: тест на рак за секунды

В России в течение ближайших трёх лет намерены создать новую систему экспресс-диагностики, предназначенную для выявления раковых заболеваний.
Как сообщила Людмила Текутьева в интервью ТАСС, руководитель Передовой инженерной школы Дальневосточного федерального университета, в разработке участвуют также специалисты института ТИБОХ ДВО РАН.
В основе диагностики будут лежать ферменты, полученные из морских микроорганизмов.
Работа над проектом предусматривает использование особых бактерий, способных синтезировать высокоактивные ферменты щелочной фосфатазы.
Эти соединения считаются ключевыми в системе быстрой диагностики опухолей. В настоящее время проводится комплекс доклинических испытаний, на которые отведено около двух лет.
Уже создана технология, позволяющая получать необходимые ферменты в лабораторных условиях с помощью биореакторов, начиная от выращивания микроорганизмов и заканчивая выделением целевого продукта.
Сейчас учёные занимаются сборкой самой системы диагностики.
«Научное изделие проходит все необходимые проверки, как того требует область медицины. После завершения доклинических испытаний в течение двух лет, через год будут проведены клинические испытания.
Затем технология будет готова к запуску в производство, и её предложат изготовителям экспресс-тестов для внедрения»,
— пояснила Текутьева.
Ожидается, что после завершения всех научных этапов разработки созданная технология полностью перейдёт из экспериментальной стадии в промышленное производство.
Внедрение такого теста может упростить и ускорить определение онкологических заболеваний у пациентов.
Также сообщалось, что в текущем году в стране вводится новая медицинская должность — врач по вопросам здорового долголетия. Это связано с общим трендом на развитие профилактической медицины и повышением качества жизни населения.
