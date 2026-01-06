Городовой / Город / Ученые приручили морских микроскопических «монстров»: тест на рак за секунды
Ученые приручили морских микроскопических «монстров»: тест на рак за секунды

Опубликовано: 6 января 2026 05:30
 Проверено редакцией
В настоящее время препараты проходят этап доклинических испытаний.

В России в течение ближайших трёх лет намерены создать новую систему экспресс-диагностики, предназначенную для выявления раковых заболеваний.

Как сообщила Людмила Текутьева в интервью ТАСС, руководитель Передовой инженерной школы Дальневосточного федерального университета, в разработке участвуют также специалисты института ТИБОХ ДВО РАН.

В основе диагностики будут лежать ферменты, полученные из морских микроорганизмов.

Работа над проектом предусматривает использование особых бактерий, способных синтезировать высокоактивные ферменты щелочной фосфатазы.

Эти соединения считаются ключевыми в системе быстрой диагностики опухолей. В настоящее время проводится комплекс доклинических испытаний, на которые отведено около двух лет.

Уже создана технология, позволяющая получать необходимые ферменты в лабораторных условиях с помощью биореакторов, начиная от выращивания микроорганизмов и заканчивая выделением целевого продукта.

Сейчас учёные занимаются сборкой самой системы диагностики.

«Научное изделие проходит все необходимые проверки, как того требует область медицины. После завершения доклинических испытаний в течение двух лет, через год будут проведены клинические испытания.
Затем технология будет готова к запуску в производство, и её предложат изготовителям экспресс-тестов для внедрения»,

— пояснила Текутьева.

Ожидается, что после завершения всех научных этапов разработки созданная технология полностью перейдёт из экспериментальной стадии в промышленное производство.

Внедрение такого теста может упростить и ускорить определение онкологических заболеваний у пациентов.

Также сообщалось, что в текущем году в стране вводится новая медицинская должность — врач по вопросам здорового долголетия. Это связано с общим трендом на развитие профилактической медицины и повышением качества жизни населения.

Юлия Аликова
