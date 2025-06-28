Городовой / Погрузись в мир киношедевров: угадай фильм по описанию и нейросетевому арту
Новости по теме
Эксклюзив
Последние новости
Море — чище, а жилье — дороже: как Крым встречает туристов в 2025 году Общество
Парадная с техническим секретом: как дом Муяки в Петербурге стал символом эпохи Город
Петербург Достоевского: город преступлений, наказаний и человеческой души Город
Петербург на тарелке: как смешались рыбка, французские соусы и советские традиции Общество
Город русской музыки: Петербург и рождение национального гения Михаила Глинки Город
Теги
Санкт-Петербург Тезаурус Туризм Интересные факты Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

Погрузись в мир киношедевров: угадай фильм по описанию и нейросетевому арту

Опубликовано: 28 июня 2025 19:02
Ди Каприо, тест
Погрузись в мир киношедевров: угадай фильм по описанию и нейросетевому арту
Городовой ру/ кадр из фильма "Однажды в Голливуде"

«Кинотест с изюминкой: угадай легендарные фильмы по загадочным картинкам»

За последние три с половиной десятилетия кинематограф подарил нам множество шедевров, которые стали классикой и вдохновением для миллионов зрителей по всему миру.

Эти фильмы не только собрали огромную кассу, но и оставили глубокий след в культуре, изменили восприятие жанров и задали новые стандарты режиссуры и сценарного мастерства. В нашем тесте мы предлагаем вам проверить свои знания и интуицию — угадайте один из семи культовых фильмов по уникальной картинке, созданной нейросетью, и по краткому описанию сюжета.

Автор:
Ксения Пронина
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».