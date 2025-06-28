Погрузись в мир киношедевров: угадай фильм по описанию и нейросетевому арту

За последние три с половиной десятилетия кинематограф подарил нам множество шедевров, которые стали классикой и вдохновением для миллионов зрителей по всему миру.

Эти фильмы не только собрали огромную кассу, но и оставили глубокий след в культуре, изменили восприятие жанров и задали новые стандарты режиссуры и сценарного мастерства. В нашем тесте мы предлагаем вам проверить свои знания и интуицию — угадайте один из семи культовых фильмов по уникальной картинке, созданной нейросетью, и по краткому описанию сюжета.