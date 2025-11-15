«Угостил» подростков — сам угодил за решётку: в Петербурге мужчину арестовали на два месяца за «запрещёнку»

Мужчину задержали в Калининском районе за то, что он предложил запрещённые вещества двум девушкам, которым недавно исполнилось 17 лет. По информации пресс-службы судов города, он содержится под стражей сроком на два месяца. Ему предъявлены обвинения сразу по двум частям: по статье, предусматривающей ответственность за незаконный сбыт наркотиков несовершеннолетним, а также по пункту, касающемуся склонения подростков к их употреблению.
События, согласно материалам следствия, разворачивались 13 ноября в одной из квартир на улице Верности, где компания проводила время вместе. Присутствующий взрослый, по данным следствия, предоставил двум несовершеннолетним девушкам вещества, запрещённые для свободного оборота. Кроме того, в помещении были обнаружены предметы, на которых остались следы этих средств.
Задержание мужчины произошло на следующий день после предполагаемого инцидента, 14 ноября. Все обстоятельства дела сейчас изучаются правоохранителями.