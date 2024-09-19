Таблетки пить не придется: нехитрые лайфхаки для тех, кого укачивает в дороге

Укачивание в машине — распространенная проблема, способная испортить даже короткие поездки. Особенно часто с этим сталкиваются дети, подростки и люди с чувствительным вестибулярным аппаратом.

Головокружение, тошнота, слабость — неприятные симптомы, которые могут превратить дорогу в настоящее испытание. Но существует несколько проверенных способов, которые помогут вам избежать этих неприятных ощущений.

Как избежать укачивания в машине

1. Правильная поза и взгляд вперед

Один из самых простых и эффективных способов избежать укачивания — это сидеть прямо и смотреть вперед, на дорогу. Это помогает мозгу лучше синхронизировать сигналы, поступающие от глаз и вестибулярного аппарата. Очень важно избегать чтения книг, просмотра фильмов или использования гаджетов.

2. Регулярные проветривания

Свежий воздух — отличный помощник в борьбе с укачиванием. Если вас начинает подташнивать, откройте окно, чтобы в салон поступил прохладный воздух. Это помогает улучшить самочувствие и уменьшить симптомы кинетоза.

3. Избегайте сильных запахов

Сильные запахи, такие как духи, сигаретный дым или даже резкие запахи пищи, могут усугубить симптомы укачивания. Постарайтесь избегать их в салоне автомобиля. Перед поездкой также стоит избегать тяжелой и жирной пищи, так как это может вызвать дискомфорт.

«С тошнотой поможет справиться ароматерапия, а именно - аромат эфирного масла мяты перечной. Исследование показало, что воздействие аромата мяты перечной помогает уменьшить послеоперационную тошноту. Но не стоит вдыхать масло более часа, так как эффект может стать обратным. В движущемся транспортном средстве удобно нюхать эфирное масло из флакончика», — указали эксперты Роскачества.

4. Легкий перекус перед дорогой

Перед поездкой лучше поесть что-то легкое, чтобы желудок не был пустым, но и не был перегружен. Переедание, как и голод, может усилить симптомы укачивания. Отличный вариант — съесть немного сухофруктов или печенья.

5. Музыка и разговоры

Иногда отвлечься от ощущения дискомфорта помогает разговор с попутчиками или прослушивание легкой музыки. Важно сосредоточиться на чем-то приятном, а не зацикливаться на своих ощущениях. Попробуйте также закрыть глаза на некоторое время и постараться расслабиться.