Бомба под мостом: чем запомнилось 18 июня в истории Петербурга

Какие важные решения и открытия произошли в Петербурге в разные эпохи?

18 июня — день, когда в истории Петербурга произошли важные события, определившие его дальнейшее развитие. От создания лечебницы для умалишенных арестантов до цифровой революции в Эрмитаже.

1852: Отделение для умалишенных арестантов

В 1852 году император Николай I издал указ о создании в Санкт-Петербурге отделения для умалишенных арестантов при исправительном доме. Отделение разместилось на набережной Пряжки, 1 (или Мойка, 126).

История этого здания начала свой отсчет с 1840 года, когда здесь был открыт «Исправительный и работный дом». Учреждение предназначалось для лиц «предерзостных, нарушающих благонравие и наносящих стыд и позор обществу».

Большое здание исправительного заведение было рассчитано на 590 человек, но никогда не заполнялось полностью. Именно поэтому было принято рациональное решение разместить здесь отделение для умалишенных арестантов.

Здесь было размещено 25 коек. В 1872 году было утверждено переименование временной лечебницы для умалишенных в больницу св. Николая Чудотворца. Больнице было передано все здание закрытого Исправительного заведения.

Перестройкой и приспособлением учреждения руководил архитектор А.Ф. Красовский. Работы носили масштабный характер и продолжались до 1879 года, после чего больница стала одной из крупнейших в России.

1881: Минный заряд под Каменным мостом

В 1881 году под Каменным мостом через Екатерининский канал (сейчас это канал Грибоедова) был обнаружен минный заряд. Бомбу заложили народовольцы годом ранее, и она предназначалась для убиения Александра II.

Когда был найден заряд, император был уже мертв. Его убили там же, на набережной Екатерининского канала.

1997: Создание Библиотеки оцифрованных изображений Эрмитажа

В 1997 году Государственный Эрмитаж и программисты объявили о начале работ над проектом создания Библиотеки оцифрованных изображений и развитии страниц Эрмитажа в интернете.

Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», уже осенью здесь была открыта специализированная студия, которая стала оцифровывать музейный фонд.

В итоге в Эрмитаже был создан замечательный сайт, библиотека электронных изображений экспонатов музея, стали работать информационно-навигационные киоски и был открыт учебный класс школьного центра для детей и взрослых.

18 июня — день, который напоминает о том, что история Петербурга богата и разнообразна, и что каждое событие, произошедшее в прошлом, оказывает влияние на настоящее и будущее города.